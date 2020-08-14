【白羅斯示威】盧卡申科政府讓步釋放所有示威者　內政部長道歉

白羅斯（前稱白俄羅斯）8月9日舉行總統大選後，當地連續多天爆發大型示威，警方拘捕約6,700人，事件觸發巨大爭議，不少示威者投訴遭受警暴，聯合國予以譴責。盧卡申科政府8月13日作出讓步，盼平息民怨與國際社會的不滿，該政府宣布將在8月14日早上前釋放所有在本周拘捕的示威者，內政部長表示對事件負責，並對在示威期間遭受暴力對待人士致歉。
示威者投訴遭不當對待
路透社報道，白羅斯政府已開始釋放部分示威者，有數百人在首都明斯克（Minsk）的拘留中心外守候，希望把食物、食水及毛氈送入拘留中心，交給自己在拘留中心內的親友。
報道稱，多名示威者投訴在拘留中心內遭受不當對待，身上有瘀傷，且監房內環境擠迫。白羅斯副內政部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）否認有拘留者遭虐待，他稱所有拘留者將在8月14日早上6時前獲釋放。
至於內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）則表示對事件負責，他稱向在示威期間遭受暴力對待人士致歉。
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這次事件始於在白羅斯的總統大選期間，政府取消多名參選人資格，選舉又遭質疑舞弊，令當地爆發大規模示威，向高票連任的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）作出抗議。
結果警方連日來拘捕總共6,700人，事件中有至少2名示威者死亡，政府又關閉當地部分互聯網網絡。本來挑戰盧卡申科的主要反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）已離境，逃至立陶苑（Lithuania）。
I was thinking that the protest will decrease today. But no! After being shot and beaten last night, even more, people are showing up. The spontaneous rallies were taking place around Belarus, women initiated marches. Protest is fully decentralized, Hong Kong style pic.twitter.com/UqPcGo8mf8— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 12, 2020