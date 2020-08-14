【白羅斯示威】盧卡申科政府讓步釋放所有示威者　內政部長道歉

白羅斯（前稱白俄羅斯）8月9日舉行總統大選後，當地連續多天爆發大型示威，警方拘捕約6,700人，事件觸發巨大爭議，不少示威者投訴遭受警暴，聯合國予以譴責。盧卡申科政府8月13日作出讓步，盼平息民怨與國際社會的不滿，該政府宣布將在8月14日早上前釋放所有在本周拘捕的示威者，內政部長表示對事件負責，並對在示威期間遭受暴力對待人士致歉。

示威者投訴遭不當對待

路透社報道，白羅斯政府已開始釋放部分示威者，有數百人在首都明斯克（Minsk）的拘留中心外守候，希望把食物、食水及毛氈送入拘留中心，交給自己在拘留中心內的親友。

報道稱，多名示威者投訴在拘留中心內遭受不當對待，身上有瘀傷，且監房內環境擠迫。白羅斯副內政部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）否認有拘留者遭虐待，他稱所有拘留者將在8月14日早上6時前獲釋放。

至於內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）則表示對事件負責，他稱向在示威期間遭受暴力對待人士致歉。

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這次事件始於在白羅斯的總統大選期間，政府取消多名參選人資格，選舉又遭質疑舞弊，令當地爆發大規模示威，向高票連任的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）作出抗議。

結果警方連日來拘捕總共6,700人，事件中有至少2名示威者死亡，政府又關閉當地部分互聯網網絡。本來挑戰盧卡申科的主要反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）已離境，逃至立陶苑（Lithuania）。