美國總統上任首天行程緊湊　宣誓就職後還要參加巡遊和舞會

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

2020年美國總統大選塵埃落定，如無意外，當選的拜登（Joe Biden）將在1月20日宣誓就職。香港01整理一系列資料，回顧過去，看看美國總統上任第一天通常會做些什麼。

新總統的任期通常會在1月20日中午12時展開，在此之前，需要先參加晨禱和宣誓。

第32任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1933年1月20日連任就職，他在宣誓前先到白宮附近的聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）參加禮拜，成為晨禱的先例，之後的每任總統都有跟隨這個傳統。

美國總統第一天：自第32任總統小羅斯福開創晨禱的先例，之後每任總統都有跟隨這個傳統。圖為美國第45任總統特朗普2020年6月1日在聖約翰教堂外手持一本《聖經》。（AP）

大多數新總統會在晨禱後前往白宮，與現任總統一同前往國會大樓出席就職典禮，期間會有新總統宣誓的環節。新任總統宣誓時通常會把手放在聖經上，有些人還會用2本，如特朗普、第44任總統奧巴馬（Barack Obama）和第33任總統杜魯門（Harry Truman）等。不過也有例外，第6任總統亞當斯（John Adams）宣誓時就沒有使用聖經，而是把手放在與美國法律相關的書籍上，以此表示他認為法律看得比宗教重要。新總統宣誓後還會發表就職演說。

美國總統第一天：美國第45任總統特朗普2017年1月20日在華盛頓國會大樓宣誓，圖為他宣誓時把手放在聖經上。（Getty）

近年來，新總統與副總統會在就職典禮後送卸任總統和其副手離開國會大樓，然後回到大樓內參與由總統就職典禮委員會（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）主持的就職午餐宴會（Inaugural Luncheon）。根據流程，午餐宴之後便是就職巡遊；新總統會由國會大樓出發，經賓夕法尼亞道（Pennsylvania Avenue）到白宮。

美國總統第一天：美國第44任總統奧巴馬與妻子米歇爾2009年1月20日在華盛頓出席就職巡遊。（Getty）

新總統就職當晚還會舉行舞會，第4任總統麥迪遜（James Madison）的夫人多莉（Dolley Madison）在麥迪遜1809年就職當天舉辦晚宴，開創這一傳統的先河。第42任總統克林頓（William J. Clinton）1997年連任時舉辦了14場舞會，是迄今舉行過最多就職舞會的美國總統，奧巴馬2009年上任時也舉行了10場舞會。

總統就職當天，除了需要前往上述不同場合出席活動及儀式外，新總統還會在百忙之中抽空簽署一些文件。

特朗普上任第一天

特朗普2017年1月20日上任，正式成為美國第45任總統。他出席完就職典禮後，便開始採取他身為總統的首個行動，那就是到橢圓形辦公室（Oval Office）簽署一些文件。

他之前講過很多會在上任第一天就兌現的承諾，不過他說，由於他不想把簽署文件與慶祝活動混淆在一起，所以決定把他「真正的第一天」定於23日。特朗普23日宣布退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），和與加拿大及墨西哥重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。

美國總統第一天：圖為2017年1月23日，美國第45任總統特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Getty）

前總統奧巴馬上任第一天

奧巴馬在擔任總統的第一天，即2009年1月21日便全力展開國內外事務，着手推動以色列和巴勒斯坦的和平進程，又召集經濟團隊和戰事委員會，就經濟救援計劃和結束伊拉克戰爭展開工作。他還打電話給以色列和阿拉伯領導人，承諾協助鞏固加沙停火。

候任總統拜登上任第一天

拜登在競選總統期間曾指，倘若自己贏得大選，上任第一天便會重返世界衛生組織（WHO）和北大西洋公約組織（NATO）。他還在種族主義、恢復工會權利、槍枝管制、移民及房屋方面都曾許下承諾。

《華盛頓郵報》7月29日引述拜登競選團隊政策總監費爾德曼（Stef Feldman）稱，拜登上任第一天的「最優先事項將會是讓病毒受控與通過恢復經濟法案」。