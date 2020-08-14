【白羅斯示威】歐盟領袖倡制裁　反對派要求選舉重新點票

白羅斯（前稱白俄羅斯）8月9日舉行總統大選後，當地連日爆發大型示威，警方拘捕約6,700人。事件觸發巨大爭議，外界關注歐盟會否重啟對白羅斯的制裁，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8月14日在社交網站表態，支持對在白羅斯違反民主價值與人權的人施加制裁。 至於在白羅斯大選中落敗的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）則倡議大選重新點票，並調查舞弊爭議。

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

若制裁需27國一致同意

馮德萊恩在Twitter發文稱「我們需要對在白羅斯違反民主價值與人權的人施加制裁。」歐盟各國外長8月14日開會，預料會討論制裁白羅斯的議案，馮德萊恩稱，她信心外長會展現出對白羅斯人民獲取自由與民主權利的強烈支持。

若然歐盟要施予制裁的話，需取得全數27個成員國一致同意，路透社報道，目前知道有至少9個成員國支持，包括德國、奧地利、瑞典、波蘭、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及丹麥。

白羅斯示威：2020年8月14日，白羅斯多間企業的員工分別舉行集會，要求重新舉行總統大選，圖為在首都明斯克的一間車廠（Reuters）

🔻盧卡申科政府讓步釋放所有示威者，不少示威者8月14日離開拘留中心後展示自己的傷勢並投訴受到不當對待🔻

這次風波始於白羅斯總統大選期間，政府取消多名參選人資格，選舉又遭質疑不公，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）雖然高票連任，但觸發民眾大規模示威，反對派指責選舉舞弊，拒絕承認結果，警方則大舉拘捕示威者，高達6,700人。

落敗的候選人季哈諾夫斯卡婭已出走至立陶宛，她8月14日在YouTube上傳短片，呼籲支持者網上聯署，提倡大選重新點票，並且對大選的舞弊爭議作出官方調查。她又呼籲各地市長在這個周末組織和平集會。