美國正式向台灣出售F-16戰機

美國國務院8月14日公布批出新一輪合約內容，當中包括洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）製造F-16戰機，有美國傳媒報道，台灣是今次軍備合約的其中一個買家，購買66架新式F-16戰機，事件令台海及美中關係可能進一步緊張。

彭博社報道，洛歇馬丁會在2026年底前向台灣付運90架F-16戰機，亦是自1992年時任美國總統布殊（George H. W. Bush）批准向台灣出售150架F-16戰機以來，華府再次對台出售同類戰機。今次合約總值620億美元，是美國超過十年來，准許外國潛在買家容許收購的上限。

美國政府在2019年曾非正式通知國會，表明有意對台售F-16戰機的計劃，而洛歇馬丁開始付運仍有一段時間。

彭博社指，除了台灣外，非洲國家摩洛哥亦向美國購買24架、總值49億美元的F-16戰機。美國國防部的聲明並沒有提到買家的名字，但兩地曾在過去的聲明中被提及，而有消息人士亦向彭博社證實台灣及摩洛哥就是今次買家。

消息人士透露，輸出到台灣的F-16戰機會配備APG-83電子雷達，提升精確導引武器的射程。

除了F-16戰機外，洛歇馬丁亦是華府早前宣布向台出售「愛國者-3」導彈的主要承包商。該公司在7月中遭到北京方面制裁，但強調對外軍售是華府和政府間交易，公司和美國政府在國際客戶的軍售密切合作。