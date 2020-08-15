美媒訪問港大前研究員閆麗夢：新冠肺炎病毒　2種病毒改造而成

逃亡美國的前香港大學公共衛生學院學者閻麗夢（Li-Meng Yan）接受美國新聞頻道Newsmax TV訪問訪問時說，新型冠狀病毒肺炎病毒SARS-CoV-2是根據中國軍方研究所從蝙蝠身上發現的兩種有害冠狀病毒「ZC45」及「ZXC21」改造而成，並非大自然的產物。

閻麗夢接受美國新聞台Newsmax TV訪問在8月11日進行。她聲稱中國政府早在公布引起新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒前，就知悉這種病毒存在。閻麗夢2020年4月離港赴美。

她回答主持人第一條問題時說，中國比外界認為的、比人們認為的知道得還要早得多。中國在疫情初期已就知武漢有一種人傳人的新型病毒，而且它並非來自武漢華南海鮮市場，並非來自自然，並非來自蝙蝠或穿山甲，也並非來自各種動物。

霍士新聞也曾在7月10日發布閆麗夢的獨家訪問，稱持有病例第一手資料、身在中國疾病預防控制中心的科學家朋友12月31日告訴她疾病人傳人之事。這比中國1月20日稱病毒可能人傳人早得多。她稱自己堅持說出真相，生命受到威脅。

美國新聞台Newsmax TV訪問前香港大學公共衛生學院學者閻麗夢，後者聲稱中國知道病毒人傳人，比外界認為的早得多。（美國新聞台Newsmax TV影片截圖）

她說中國事實上2019年12月就已掌握病毒基因序列。她指政府此後仍企圖掩蓋真相，沒讓民眾及國際社會知道。

她聲稱SARS-CoV-2是基於解放軍發現並持有的舟山蝙蝠冠狀病毒製成，而中國與世界衛生組織（ WHO）及包括港大很多頂尖專家合力隱瞞此事，他們將外界的視線轉移到中國病毒學者石正麗的虛構出來的RaTG13蝙蝠病毒，以及之後她所說的穿山甲病毒上。

閻麗夢說，新冠病毒「是一個經實驗室改造的病毒，基於中共軍方機構發現的某種源自蝙蝠的冠狀病毒，他們稱之為ZC45和ZXC21。這些（病毒）序列已於2017年和2018年公布，你可以查看國立衛生研究院（NIH）的基因數據庫。」

美國Newsmax TV是被認為屬保守派立場的電視台。