美國NASA推遲首次商業載人太空任務　目標定於10月23日

美國太空總署（NASA）8月14日宣布推遲執行商業載人太空任務SpaceX Crew-1計劃，由「不早於9月下旬」延至「不早於10月23日」。NASA在SpaceX「龍飛船」（Crew Dragon）成功由太空返回地球後2周宣布這個決定。

美國太空總署的聲明表示，這個原定於9月在甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）執行、以利用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭將「龍飛船」送往大空站的任務延遅，是因為有3名太空人10月會搭乘俄羅斯「聯盟號」太空船前往國際太空站，以及推遲Crew-1出發，可讓太空人在站內一起進行交接工作。

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Crew-1任務會將3名美國太空人和1名日本太空人送到國際太空站。他們將乘搭美國太空探索技術公司（SpaceX）開發的「龍飛船」抵達國際太空站並停留6個月，進行研究以及執行任務。

這意味着Crew-1任務的太空人2021年4月下旬返回地球。日期或會跟擬於2021年春季執行的SpaceX Crew-2任務接近。

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