專家：印度無法將中國擠出南亞國家市場

最近幾個月，印度一直試圖將中國商品、服務、投資和公司擠出該國市場。印度是否會像美國在拉丁美洲所做的那樣，利用在該地區的政治影響力將中國趕出南亞市場？俄羅斯衛星通訊社採訪的專家認為，南亞國家根本不會為了迎合印度而放棄與中國的合作。不僅如此，他們還可以在恢復中印友好關係方面發揮橋樑作用。

據俄羅斯衛星通訊社8月15日報道，印度將向馬爾代夫撥款5億美元，用於橋樑和水壩的建設。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）提到，算上該項目，自馬爾代夫總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）2018年11月上台以來，印度承諾的投資總額將超過20億美元。

與此同時，此次合作又一次被西方媒體拿來比較印度和中國的對馬爾代夫政策。路透社指出，在「親中」領導人亞明（Abdulla Yameen）2018年大選失利後，印度希望恢復對馬爾代夫的外交影響力。

亞明擔任馬爾代夫總統期間曾多次訪華，與中國簽署多項合作協議。圖為2017年12月7日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為亞明舉行歡迎儀式。（新華社）

法新社稱，將用印度貸款建造的新橋將比中馬友誼大橋（耗資2億美元）長三倍，印度提供5億美元援助旨在恢復在馬爾代夫影響力，試圖離間馬爾代夫和中國。

俄羅斯外交部外交學院教授沃洛金（Andrei Volodin）指出，與美國在對華關係問題上向在歐洲或拉丁美洲的盟國施壓不同，印度則沒有這樣的機會。

中馬友誼大橋是馬爾代夫首座現代化橋樑（點擊大圖瀏覽）：

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沃洛金稱，「南亞國家對印度持懷疑態度，其中一個原因是印度是一直存在到上世紀40年代末50年代初的英屬印度的核心，這些關係一直很複雜。另一方面，南亞國家完全不準備為了迎合印度而拒絕與中國的合作。此外，中國經濟比印度經濟更高效，因此我不認為印度有什麼機會能影響南亞國家的立場」。

俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家薩利茨基（Alexander Salicki）認為，不同於被美國不斷施壓的許多拉丁美洲或歐洲國家，印度鄰國將制定獨立的對華政策。

「南亞國家根本不會為了迎合印度而放棄與中國的合作。不僅如此，他們還可以在恢復中印友好關係方面發揮橋樑作用。」薩利茨基稱，「南亞國家自然不會看新德里，而會忽視印方的施壓企圖，他們自然不會放棄有利可圖的對華合作，印度將無法令中國與南亞國家發生衝突。印度周邊國家恰恰可以成為中印恢復良好關係的橋樑，因為這兩個大國敵對會對他們不利」。