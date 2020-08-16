白羅斯總統與普京討論區內局勢　俄羅斯將應要求支援

白羅斯（Belarus）示威已持續一周，情況仍未有降溫跡象。此時總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱示威影響會擴至國外，提出與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。兩人8月15日通話後盧卡申科稱，普京說會保障白羅斯安全。

白方公布雙方確定，只要白羅斯遭受外部軍事威脅時向俄方提出請求，俄方就會為它提供全面安全保障援助。惟在俄羅斯克里姆林宮發布的聲明中，沒有提及盧卡申科所說的協助，但稱雙方都表示希望情勢盡快降溫。

盧卡申科表示，北大西洋公約組織（NATO）部隊正在白羅斯鄰國波蘭和立陶宛舉行軍事演習，這令他非常擔憂。波蘭與立陶宛，分別與白羅斯西部及北部邊境接壤。

↓白羅斯示威仍持續，以及民眾在15日上街悼念疑死於警方槍下的示威者：

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他以西部邊境方面緊張局勢為由，下令將白羅斯北部維捷布斯克市（Viciebsk）的一個空降旅部署到西部格羅德諾市（Grodno）。他還要求駐紮在西南部城市布列斯特（Brest）一個空降突擊旅繼續同邊防部隊一起維護西南部地區局勢穩定。

維捷布斯克、布列斯特及羅德諾三個城市都有示威。

白羅斯總統的擔憂，亦包括美國的影響力。波蘭防部長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）15日與到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）簽署《加強防務合作協議》。協議項下美軍在波蘭駐軍人數，由4,500人增至5,500人，並在波蘭部署美陸軍第五軍司令部前沿指揮所。