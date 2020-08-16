【新冠肺炎】韓國或有第二波大流行　文在寅：疫情形勢非常嚴峻

韓國8月16日公布1天之間國內新增279宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，為3月8日以來最多。新增個案中267個是社區感染個案，且集中在首都圈。單是過去3天，韓國已累計有548個病例，接近其第一波疫情水平。人們令人擔心韓國會出現第二波大流行。

首爾市和京畿道16日起，社交距離限制措施提升至第2階段。在這階段的措施是防疫部門禁止室內50人以上、室外100人以上聚集活動，公共設施原則上禁止運作，學校授課會以網上及面授形式並行。

韓國總統文在寅稱當前疫情形勢非常嚴峻，抗疫面臨重大難關，應動員國家全部力量，攻克疫情。他說對於發生集體感染的教會，應進行檢測、傳染病調查以及居家隔離等措施。

↓↓↓想看更多韓國民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 16 + 15 + 14

其中一個爆發疫情的教會是「愛第一教會」，自1名信徒12日確診後，相關病例持續增加。首爾市15日上午公布教會相關病例增至193個。

韓國中央事故處置本部和首爾市災難安全對策本部16日控告教會負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄。當局指他違反防疫規定，傳播謠言故意導致信徒病毒檢測延遲。

韓國迄今累計確診病例15,318個，累計死亡個案沒有增加，維持在305個。