馬來西亞有變種新冠病毒D614G　傳染力強十倍　研發中疫苗或無效

馬來西亞在2個感染群組的4名病人身上，首次發現導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒Sars-CoV-2出現名為D614G變種，傳染速度比在中國武漢出現的病毒株快10倍。

衞生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）8月16日在Facebook發文，稱科學家在7月發現變異病毒株。馬來西亞醫學研究院（Institute of Medical Research，IMR）在吉打州（Kedah）錫瓦沃加（Sivagangga）感染群組中的3個病例，以及柔佛州（Johor）烏魯地南（Ulu Tiram）感染群組的1個病例中發現D614G。

諾希山說D614G傳播速度比一般的病毒株快10倍，若在超級傳播者身上，則更容易傳播。

What the D614G Mutation Means for Covid-19 Spread, Fatality, Treatment, and Vaccine https://medium.com/@shinjieyong/what-the-d614g-mutation-means-for-covid-19-spread-fatality-treatment-and-vaccine-7dda1c066f0d 由 Noor Hisham Abdullah 發佈於 2020年8月15日 星期六

他稱因現有的疫苗研究沒包括這變種病毒株，這會導致正在研發中的疫苗可能無法有效應對它。他說科學家會在今後的研究中找出答案。

諾希山表示上述2個群組的情況，以及全國疫情都受控；在變種病毒株已出現在馬來西亞之際，他呼籲人們須保持警惕，包括保持社交距離，保持個人衛生以及在公眾場所要戴上口罩。

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