【新冠肺炎】菲律賓發現變種病毒株　疑比「原版」傳染性更強

菲律賓媒體8月16日報道,當地發現一種突變的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)病毒株。這種病毒株相信比病毒的原本變異體更具傳染性。

《菲律賓每日詢問者報》16日報道,根據Philippine Genome Center(暫譯:菲律賓基因組中心)所指,他們6月在奎松城(Quezon)小部分確診個案的樣本中,同時發現突變的病毒株G614及原始的D614。

菲律賓基因組中心稱:「雖然這項資料證實G614存在於菲律賓,但我們注意到所有測試樣本都來自奎松城,這或許不能代表全國的突變情況。」

根據美國科學期刊《Cell》(暫譯:《細胞》)7月2日刊登的一份研究《Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus》,美國研究人員發現,被G614變體感染的患者的病毒載量高於被D614感染的患者。不過,G614看起來並沒有比D614更加致命,亦沒有增加疾病的嚴重程度。

菲律賓基因組中心說,目前仍沒有確實證據證明,G614變體的載體真的比D614的載體更具傳播能力,而且這種突變似乎也沒有對臨床結果產生實質影響。