【新冠肺炎】菲律賓發現變種病毒株　疑比「原版」傳染性更強

菲律賓媒體8月16日報道，當地發現一種突變的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒株。這種病毒株相信比病毒的原本變異體更具傳染性。

《菲律賓每日詢問者報》16日報道，根據Philippine Genome Center（暫譯：菲律賓基因組中心）所指，他們6月在奎松城（Quezon）小部分確診個案的樣本中，同時發現突變的病毒株G614及原始的D614。

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菲律賓基因組中心稱：「雖然這項資料證實G614存在於菲律賓，但我們注意到所有測試樣本都來自奎松城，這或許不能代表全國的突變情況。」

根據美國科學期刊《Cell》（暫譯：《細胞》）7月2日刊登的一份研究《Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus》，美國研究人員發現，被G614變體感染的患者的病毒載量高於被D614感染的患者。不過，G614看起來並沒有比D614更加致命，亦沒有增加疾病的嚴重程度。

菲律賓基因組中心說，目前仍沒有確實證據證明，G614變體的載體真的比D614的載體更具傳播能力，而且這種突變似乎也沒有對臨床結果產生實質影響。