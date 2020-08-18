【一分鐘看世界】D614G的影響？華應對美選、民主黨大會「觀星」

今天是8月18日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
中國對美政策有變？
到8月17日前後，有關特朗普（Donald Trump）當局對中國企業的措施仍在引發高度關注。14日，美國商務部終止了一項美國企業向華為銷售產品的臨時豁免；15日，特朗普突然發布行政命令，命令字節跳動（ByteDance）公司在90天內剝離TikTok在美國的業務；16日，特朗普還暗示稱要對阿里巴巴（Alibaba）等更多大型企業採取行動。
在美國大選將近之際，特朗普這種急促的語調讓外界不安。而環顧中國外交官的言論，其中呼籲對話和談的內容也不在少數。然而中國的對美政策改變了嗎？（按此閱讀更多）
圖為8月17日美國總統特朗普準備離開白宮前往明尼蘇達州及威斯康星州前，站在南草坪與記者談話。（Reuters）
新冠病毒變種
馬來西亞8月16日公布，其醫學研究院在2個感染群組的4名病人身上，首次發現導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2出現名為D614G的變種，傳染力比在中國武漢出現的病毒株強10倍。
馬來西亞專家指，暫時毋須為有變種病毒出現而恐慌。但變種病毒的出現是否會令正在研發的疫苗無法有效抗擊病毒……（按此閱讀更多）
另外菲律賓《菲律賓每日詢問者報》8月16日報道，根據Philippine Genome Center（暫譯：菲律賓基因組中心）所指，他們6月在奎松城（Quezon）小部分確診個案的樣本中，同時發現突變的病毒株G614及原始的D614。
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白羅斯局勢
白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）示威浪潮持續，數以千計示威者繼續在首都明斯克抗議，要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。盧卡申科8月17日稱，白羅斯將在實行新憲法後進行總統選舉，而他8月16日曾在當地出席親政府集會並發表講話，說要向人們下跪，求大家讓他留任，又聲稱北約已派駐坦克和飛機在邊境，威脅白羅斯，同時稱重新舉行大選「國家會滅亡」。他以這個情況為由，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）求助。
盧卡申科於16日連續第二天致電俄羅斯總統普京，後者表示將提供協助。然而有智庫組織及評論指出，普京似乎並不希望軍事介入白羅斯，當中有四大原因。白羅斯的政治危機，亦向世界拋出詰問。
↓盧卡申科向支持者發表講話表情與動作多多，請點擊放大觀看：
美民主黨代表大會
美國民主黨全國代表大會8月17日開始，前副總統拜登（Joe Biden）將正式接受提名。想了解更多有關民主黨全國代表大會的詳情，請按此。
《華爾街日報》和美國全國廣播公司（NBC）8月16日的最新民調顯示，現任總統特朗普（Donald Trump）的支持率難以使其達到連任的水平，而他的挑戰者拜登（Joe Biden）則以9個百分點優勢領先
拜登同競選搭檔賀錦麗出席競選活動（點擊圖集瀏覽）：
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