【中美角力】美國進一步限制華為取得美科技　38子公司載實體清單

美國國務院網站8月17日公布，美國進一步限制華為取得美國科技的措施。

華府17日擴大「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的範圍，將可阻止華為通過生產替代晶片，以及利用在美取得的工具供應「現成的」（off-the-shelf）晶片，來規避美國的法律。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月17日在Twitter發文指：「今日，我們以進一步限制華為取得美國科技、損害全球網絡完整以及美國民眾個人資料的能力，對華為以及專制的中國共產黨進行直接打擊。」

Today, we dealt a direct blow to Huawei and the repressive Chinese Communist Party by further limiting Huawei’s ability to acquire U.S. technology and compromise the integrity of the world’s networks and Americans’ private information. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 17, 2020

美國商務部下屬負責出口管制的產業安全局（BIS）5月15日發布通知，對華為及其在「實體清單」上的關聯公司的臨時通用許可證（TGL）將延長90日至8月14日。不過與此同時，美國商務部在另一份公告中表示，計劃通過限制華為使用美國技術和軟件在國外設計和製造半導體的能力來保護美國國家安全。

此前有消息稱，美國商務部考慮修改出口管制條例，使產品中美國技術的比例只要超過10%而不是25%，就會受美國「實體清單」管制，從而進一步限制全球科技企業向華為供貨。

蓬佩奧和美國務院所指的收緊限制，就是美國商務部5月在另一份公告所指的事。

美國商務部亦將華為38子公司置於實體清單，這個清單中的公司將被禁取得特定敏感科技，以及臨時通用許可證到期失效。

聲明指出，「美國已向受影響的公司及個人給予大量時間——主要是華為的顧客——去辨認以及轉用來自其他公司的設備、軟件、科技以及結束他們的操作。現在時間夠了。」

文中指出，「我們（美國）不會容忍中國共產黨損害我們公民的私隱，我們的企業的知識產權，以及全球下一步網絡的完整。」