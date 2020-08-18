【美國大選】民主黨大會　米歇爾稱特朗普對美國而言是錯誤的總統

美國民主黨全國代表大會8月17日開幕，展現團結、一致對外的姿態。前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）的發言備受關注，她批評總統特朗普（Donald Trump）令國家分裂，只會製造混亂。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，米歇爾在民主黨全國代表大會上發表演講，抨擊總統特朗普（Donald Trump）稱，對美國來說，特朗普是錯誤的總統。（Donald Trump is the wrong president for our country.）

米歇爾說，白宮沒有提供「穩定」，而只是「混亂、分裂，以及完全和徹底缺乏同理心」。

米歇爾強烈譴責特朗普在總統任期內的行為，指責他「完全、完全缺乏同情心」。米歇爾並敦促那些2016年沒有出來投票的人在即將到來的美國總統大選中投票。

Michelle Obama: "So if you take one thing from my words tonight, it is this: If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can, and they will, if we don't make a change in this election. ... We have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it." pic.twitter.com/1Vhwpe7eJr — CNN (@CNN) August 18, 2020

米歇爾表示，她的觀點不一定會被所有人接受，但最重要的一點是，「如果你認為事情不可能變得更糟，相信我，事情會變得更糟。」

她又讚揚民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），稱他之前是一位了不起的副總統。「 他知道如何挽救經濟、戰勝流行病，並領導我們的國家。 他會聆聽。 他會講真話並相信科學。」