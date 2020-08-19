【一分鐘看世界】米歇爾瞄準特朗普開火、韓牧師政客、加財長換人

今天是8月19日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美民主黨全國代表大會

美國民主黨全國代表大會在美國時間8月17日至8月20日舉行，2020年的黨全國代表大會受疫情影響，形式與歷屆有別。

前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）在大會第一天批評由特朗普（Donald Trump）當總統，是美國所託非人。

大會舉行到最後一天、即8月20日，拜登將正式獲得黨提名，成為民主黨總統候選人，外界在期待他與副手賀錦麗 （Kamala Harris）會在台上擦出什麼火花。不過在他選擇與她拍檔後，他的支持率不升反降。

特朗普也抵達威斯康星州奧什科什（Oshkosh）展開連任競選活動。他計劃「從白宮直播」其接受共和黨總統候選人提名的演講。

他同日接受霍士新聞（Fox News）節目訪問時，再次批評郵寄投票會成為「世紀大騙局」，不但會出現寵物的選票，連死去的人也會出現。另外中國問題亦成為特朗普的其中一個主打議題，他在18日表示，日前下令延遲美中兩國的貿易會談，同時認為甲骨文可以收購TikTok在美國的業務……（按此閱讀更多）

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「牧師政客」全光焄

韓國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，而且可能會是年初「新天地教」事件的翻版。當地疫情反彈主要與當地教會頻繁爆發群組感染個案有關，恐出現第二波大流行。

位於首爾的「愛心第一教會」備受爭議，教會上下對抗疫調查不予合作，甚至有確診信徒逃出醫院，令政府部門頭痛。

今次事件令到率眾上街抗議的「愛心第一教會」負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄繼4月後再度引起外界注意，他言行令人側目，亦涉及偽造教徒名單、導致信眾延遲接受檢測。集牧師與政客身份於一身的全光焄，以往跟文在寅天政府有什麼「牙齒印」？

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馬里再兵變

西非國家馬里（Mali）8月18日發生兵變，總統凱塔（Boubakar Keïta）及總理西塞（Boubou Cisse）已經被扣押，而國營傳媒亦暫停廣播。這亦是當地自2012年以來，再次出現軍事政變……（按此閱讀更多）

華為孟晚舟案

加拿大卑詩省高等法院8月17日開庭，繼續審理中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟引渡案。孟晚舟的律師團隊在庭上要求法院公開更多與被捕相關的機密資料，藉此證明孟晚舟的權利曾受侵犯。孟晚舟的律師認為，加拿大和美國有關部門濫用程序，在孟晚舟被捕前審問她，包括不當分享有關其電子設備的識別資料。

加拿大財長辭職

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）8月17日宣布辭職，稱將角逐下一任經濟合作與發展組織（OECD）秘書長職位。儘管莫諾堅稱他辭職的理由不如外界所述與總理杜魯多（Justin Trudeau）不和，但不可否認的，是莫諾的辭職時間並不合適，且會衝擊杜魯多的管治。至於莫諾的空缺，杜魯多將希望押注在親信、副總理方慧蘭身上……（按此閱讀更多）

圖為2019年6月18日，加拿大財長莫諾（右）與總理杜魯多（左）一同在加拿大首都渥太華出席記者會。（Reuters）。

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