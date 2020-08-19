【新冠肺炎】英國解散公共衛生局　成立衛生防護研究所取代

英國決定解散英國公共衛生局（Public Health England），由新成立國家衛生防護研究所（National Institute for Health Protection）取代。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，新機構目的是為保護民眾免於流行病、生化武器及傳染病威脅。

圖為2018年1月，英國衛生部（Department for Health and Social Care）所在的倫敦一所大樓外。（Reuters）

衛生大臣夏國賢在8月18日公布有關消息，並表示成立新機構的目的，是要為應對及擊退新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。夏國賢指出即使疫情過去，英國仍需要有一個更有能力和有效應對新疾病挑戰的公共衛生組織。

現時的英國公共衛生局在2012年成立，作為政府改革國家醫療體系的一部分。但在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）下，衛生局因無法阻止疫情大流行及趕上檢測目標被批評。

英國廣播公司（BBC）報道，負責疫情追蹤系統的哈丁（Dido Harding）將擔任國家衛生防護研究所的臨時長官。新機構結合公共衛生局與疫情追蹤系統，並同時結合聯合生物安全中心（Joint Biosecurity Centre）的分析機能，以強化公共衛生安全。

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BBC報道，新機構參考對象是德國的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）。

英國皇家公共衛生協會（Royal Society for Public Health）質疑在新冠疫情流行期間宣布解散公共衛生局，成立新機構的時機。但認同英國必須在冬季來臨前汲取過往教訓，推出有效的解決疫情方案，否則只會進一步損害公眾健康。