【新冠肺炎】學生參加大型派對　美國院校爆疫情取消面授課堂

隨秋季學期陸續展開，美國部份大學重開校園復課。不過多間院校近日爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，決定取消面授課堂。其中聖母大學（University of Notre Dame）錄得147宗確診個案，校方指疫情是跟派對活動有關。

位於印第安納州南本德（South Bend）的聖母大學8月17日新增80宗確診個案，自8月3日恢復面授課堂以來累計有147宗確診個案。當日的檢測數據顯示確診率達19.1%，幾乎是世界衛生組織（World Health Organization）建議政府解除限制措施門檻的四倍。

學校8月18日宣布取消所有面授課堂，全部改為網絡授課，措施維持最少兩周。校方表示，疫情跟校園以外的派對活動有關，學生參加派對時未有戴口罩和減少社交接觸。校方也指，主辦派對的人士或面臨紀律處分。

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同樣的情況亦出現於北喬治亞大學（University of North Georgia）。網絡流傳一段攝於8月15日的影片，眾多學生在正式開學前兩日於校園外房屋的草坪參加派對，大部份人也沒有戴口罩。

Parties as students return to Georgia colleges and universities. This is overnight from the University of North Georgia!! #UNGA #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/VTklh2quIU — Karyn Greer (@karyngreer) August 16, 2020

校方確認曾有人於校園外舉行戶外派對。通訊執行總監卡森（Sylvia Carson）表示，對學生無視防疫指引感到失望，強調學生和大學社區所有人有責任於校內和校外遵守指引，預防病毒傳播。