韓國疫情｜確診教徒逃離醫院　全城追捕25小時終在首爾咖啡廳尋獲

韓國爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，「愛心第一教會」成為眾矢之的，相關病例升至623宗，更讓當地社會不滿的是，其中一名確診信徒在8月18日深夜趁醫護人員繁忙時逃離位於坡州的醫院，並坐車至首爾，警方在搜捕25個小時後，終於在19日凌晨於首爾一間咖啡廳成功逮捕該名男子。

韓國一名確診男子逃離坡州醫院，警方在25小時後把他尋回，圖為坡州醫院（醫院網站）

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這名病人現年約50歲，8月9日曾參加「愛心第一教會」禮拜活動，15日確診感染入住位於京畿道坡州醫院。不料醫院員工18日早上向院友分配食物時，發現這名男子不在病房。閉路電視鏡頭拍下的影片，顯示這名男子當天零時18分左右逃離醫院。

警方動員大批警力搜索，並透過閉路電視追查他的行蹤，發現他在清晨4時30分走到離醫院3公里遠的巴士站，搭上開往首爾的巴士。

這名男子上午9時待在首爾鐘路區一間咖啡店約1個多小時。警方之後終於在19日約凌晨1時在首爾另一間咖啡店將他逮捕，並將他送回醫院。

教會負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄已確診，須接受隔離。韓國保健福祉部指控全光焄8月15日在居家隔離期間擅自出外參加集會；同時又指他未提供教會成員完整名單給當局供病毒篩檢和追蹤。