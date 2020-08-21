一分鐘看世界｜班農被捕、奧巴馬斥特朗普做騷、俄反對派領袖中毒

今天是8月21日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普前顧問班農被捕

美國司法部公布，美國總統特朗普（Donald Trump）的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）因涉嫌在一個為美墨邊境圍牆的籌款計劃中有欺詐行為而被捕，他其後在庭上否則控罪，特朗普亦與班農劃清界線，形容對方被捕是「令人傷心的事」。

事實上美國媒體亦引述消息人士報道，班農與逃亡美國的中國富商郭文貴有份合辦的媒體公司GTV Media正遭美國聯邦調查局（FBI）調查，該公司在今年春天籌募得超過3億美元（約23.2億港元），但遭懷疑有觸法行為，報道指，多間銀行凍結該公司的有關銀行帳戶……（按此閱讀更多）

前白宮首席戰略師班農（Steve Bannon）現年66歲，在2017年曾擔任特朗普的顧問（Getty）

奧巴馬：特朗普做總統當做真人騷

美國民主黨繼續舉行全國代表大會，除了參議員賀錦麗正式獲副總統候選人提名外，前總統奧巴馬（Barack Obama）在8月19日現身，直斥現任總統特朗普把做總統當作「真人騷」，前國務卿希拉里（Hillary Clinton）也呼籲選民支持民主黨拜登（Joe Biden），形容美國需要一場壓倒式勝選。這次大會因疫情關係改在網上舉行，既然鏡頭焦點都在上半身或最多到大腿位置，有些政界人物便搞笑地索性不穿鞋……（按此閱讀更多）

俄羅斯反對派領袖疑遭落毒

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）傳出中毒昏迷消息，他的發言人表示納瓦爾尼疑遭落毒，處於昏迷狀態，結果緊急送院，目前在深切治療部。事件引起國際社會關注，德國及法國領袖表明願意提供援助，另外有非牟利組織準備派出救護專機將納瓦爾尼送到柏林治療。現年44歲的納瓦爾尼在2009年調查官僚貪腐聞名，他曾形容執政黨統一俄羅斯黨是「騙子及盜賊的政黨」……（按此閱讀更多）

韓國教會疫情

韓國疫情升溫，當地政府8月20日宣布再單日增加288宗新冠肺炎（COVID-19）確診病例，是連續7天病例數目達到3位數字。在這次爆發的新一波疫情，「愛心第一教會」成為眾矢之的，事件也揭露部分教會與政府之間的緊張關係，而韓國的新興教會被視為較其他組織容易散播病毒，背後也有特別原因……（按此閱讀更多）

↓↓↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

編輯精選

楊潔篪王毅接連發聲 中國的「拒絕脱鈎」說給誰聽？

美國郵政鬧劇疑弄巧成拙 特朗普有能力擾亂大選嗎？

韓國家情報院：金正恩為減輕壓力 向金與正等親信下放部份治國權

必看話題文章

鳥籠中的戴安娜如何借衣着發表大膽宣言？與尊特拉華達共舞最經典

阿根廷感謝韓國送贈口罩 Twitter帖文配圖卻是金正恩

員工心肌梗塞猝死超市照常營業 只以雨傘紙箱遮蓋被轟不尊重

德國擬規定狗主每日遛狗兩次 新法被批不切實際

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。