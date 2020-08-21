俄羅斯反對派領袖出國就醫被拒絕　醫生指未發現體內有毒藥

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑中毒，情況嚴重，目前於西伯利亞就醫。醫生8月21日指納瓦爾尼的狀況不穩定，拒絕讓他轉到其他醫院接受治療。納瓦爾尼的發言人指控克里姆林宮阻撓。

納瓦爾尼8月20日乘坐航班從托木斯克（Tomsk）返回莫斯科期間感到不適，客機於鄂木斯克（Omsk）緊急降落。醫生指，納瓦爾尼情況有改善，不過仍然昏迷。有機構願意接載納瓦爾尼到德國就醫。一架來自德國的醫療飛機已經抵達鄂木斯克。

納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia）和發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）指控政府阻撓。亞爾梅什表示，醫生一度同意讓納瓦爾尼離開醫院，但於最後關頭收回，認為決定是出自克宮。她形容，禁止納瓦爾尼出國就醫等於試圖殺害他。

醫院主管醫生穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）向記者表示，將納瓦爾尼交給歐洲醫生前需要解決很多法律問題。他指，來自莫斯科的頂尖醫生已經抵達治療納瓦爾尼，這些醫生不比歐洲醫生差。他提到，對於納瓦爾尼的診斷，目前有五種可能，測試結果兩日內出爐，不過他拒絕回應納瓦爾尼是否遭下毒。

副主管醫生後來透露，醫生仍然努力救治納瓦爾尼，並指沒有於體內發現毒藥的痕跡，目前已經得出全面診斷，但暫時不能公開。

納瓦爾尼的團隊引述警方指，於納瓦爾尼體內發現高度危險的物質，所有接觸他的人應該穿着防護裝備。他們表示，相信局方想拖延時間，等待納瓦爾尼體內物質殘留的痕跡消失。