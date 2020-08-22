金正恩對金與正下放權力　胞妹被指坐上「第二把交椅」

韓國會情報委員會成員、韓國未來統合黨籍國會議員河泰慶8月20日引述國家情報機構簡報稱，包括朝鮮領導人金正恩之妹、勞動黨第一副部長金與正在內，一些人已被委以部分統治權，以分擔金正恩在決策上的壓力。但她不一定是指定繼承人。

國會情報委員會在20日稱「金與正在全國行政行使獲委託的權力。」河泰慶指她現時也負責朝美與朝韓關係事宜。

河泰慶20日在國會情報委員會會議結束後引述國家情報院（National Intelligence Service）的閉門簡報內容並向記者說，金正恩仍保有絕對權力，但相較過往已逐漸下放統治權。」

路透社在20日引述看到他在講稿中寫下：「金與正實際上是（朝鮮）二把手。」

他還說，金與正並非以繼位者身份獲委以部分統治權，朝鮮目前尚未確定下一個繼位者。

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除了金與正被委以重任，河泰慶稱勞動黨副委員長朴奉珠、內閣總理金德訓就被委任負責經濟事務、人民保安部長崔富一負責軍事事務，以及副委員長李炳哲負責戰略武器開發等。

河泰慶稱，金正恩下放統治權是為減輕執政壓力，亦有可能是為一旦出現任何失敗情況時免受指摘。

金正恩在4月一度消失於公眾視野之時，外界有聲音認為金與正可能是金正恩子女成年前負責管治國家的人，不過傳聞她最近缺席數個重要的會議及聚會，令人擔心她是不是已被降級。朝鮮消息發布相較其他國家封閉，往往需待平壤政府回應，外界才能得知情況為何。