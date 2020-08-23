【港人之痛】2010年馬尼拉人質事件　8人命喪菲律賓　道歉遲了8年

2010年8月23日為香港人無法忘懷的悲痛一日。一個到菲律賓旅遊的本港旅行團在馬尼拉觀光時，突然被持有步槍的槍手挾持，並與當地警方對峙一整日。最後菲律賓當局拯救人質行動失敗，8名香港人質犧牲，當中包括冒死致電回港報告，英勇殉職的領隊謝廷駿。

時隔近八年，到港訪問的菲律賓總統杜特爾（Rodrigo Duterte）2018年4月12日終為港人送上遲來的歉意。他在發言時先後用上「非常抱歉」（really sorry）和「我們道歉」（we apologise）字眼。

槍手門多薩身穿當地警方制服挾持旅遊巴。（路透社）

2010年8月23日康泰旅行社一旅行團最後一日行程時，約在早上約9時，不幸被當地前高級督察門多薩（Rolando Mendoza）登上旅遊巴挾持，要求菲律賓政府恢復他的職務。車上包括遊客、導遊、領隊及司機等25名人質，港人領隊謝廷駿臨危不亂，立即致電回港報告。

特種武器和戰術部隊嘗試圍攻門多薩。（路透社）

槍手與談判專家與多番談判，強調只要人質合作，便會釋放他們，並承諾若當局答允即時復職，便願意自首，同為警察的門多薩弟弟亦加入遊說。

門多薩先後釋放9名人質，另外1名菲籍司機人質成功逃脫。

挾持近12小時，門多薩最後被狙擊手擊斃。（路透社）

情況卻在及後急轉直下，門多薩約在下午6時接受電台電話訪問，而談判專家亦未能安撫門多薩；約一小時後，門多薩在旅遊巴的電視新聞直播，看到警方將弟弟押走，以及警方佈防，情緒轉趨激動。

經過逾10小時的談判不果，門多薩在7時21分先向領隊謝廷駿開火，再槍擊殺其他團友。菲律賓特種武器和戰術部隊，在十多分鐘後才決定強攻拯救人質，與門多薩爆發槍戰。

惟進攻逾1小時後才由狙擊手將門多薩擊斃，拯救人質失敗，車上8名香港人質死亡，7人受傷。為本港旅遊史上最嚴重的慘案之一，當時本港免費電視台亦有直播事件。

圖為時任菲律賓總統的阿基諾三世2010年9月20日在總統府出席記者會時表示，希望懲罰所有與對人質慘劇負責的人。（AP）

除了菲律賓當局被指反應緩慢導致拯救行動失敗，時任總統阿基諾三世亦成為眾矢之的。

事發後他在人質事件案發現場接受採訪時面帶微笑，表現得有欠尊重，及後更辯稱「我笑代表我憤怒」，令香港與菲律賓關係一度跌落冰點，當年本港隨即向菲律賓發出黑色外遊警示。