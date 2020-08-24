一分鐘看世界｜急凍無損新冠病毒？TikTok反擊、特朗普能亂大選？

今天是8月24日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

負20度殺不死新冠病毒？

新加坡與愛爾蘭的研究團隊，把購自新加坡的一些食物，以冰鮮狀態加入可引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒樣本後，再模擬凍肉運送過程，先後儲存在負20度的冷藏庫及負4度的冰箱。21天後他們把肉類樣本拿去化驗，發現當中仍存在有感染能力的病毒。當中這3款食物都出現上述情況……（按此閱讀更多）

圖為4月15日，美國一箱食物內的急凍豬肉。（Getty）

TikTok將控告華府

美國總統特朗普（Donald Trump）下令封殺TikTok後，消息人士透露，TikTok最快在8月24日就特朗普的決定提出法律挑戰。TikTok在8月22日證實準備最快在下周入稟美國法院，挑戰特朗普的行政命令，指白宮錯誤地視TikTok為國家安全威脅，並認為禁令不公……（按此閱讀更多）

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特朗普能擾亂大選？

美國郵政局因連年虧蝕，特朗普6月任命親信德喬伊（Louis DeJoy）擔任郵政局長，推行改革。但特朗普不止一次說郵遞投票會造成舞弊，而德喬伊帶頭的改革，又導致服務效率下降。這難免會令人聯想到，德喬伊是不是公器私用，以利特朗普選情。

事情發展到後來，美國郵政局宣布暫停改革，直至11月大選後，也承諾會準時送遞選票。特朗普想擾亂大選的計劃可算是弄巧成拙，讓選民與各地政府有了更高警覺去防止選舉出現混亂，讓人有可乘之機不承認結果……（按此閱讀更多）

競相研發的民族主義

美國總統特朗普（Donald Trump）8月22日在個人Twitter上，指責食品和藥物管理局（FDA）故意拖慢疫苗延發進度，惹來爭議。但事實除了美國外，中國、俄羅斯等國家，亦在這個疫苗研發的賽道上，誰都希望能早一步完成，勝出「比賽」。在這場比賽中，可以看到各國的猜疑與嫉妒，讓人稱之為新的「疫苗民族主義」精神……（按此閱讀更多）

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