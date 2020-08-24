俄外長拒絕在中國問題讓步　稱軍控談判不會滿足美方要求

美國一直不願意延長即將到期的俄美《新削減戰略武器條約》（New START），俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）8月23日稱不知《新削減戰略武器條約》談判將如何收場，但不會滿足美方無法實現的要求。

據俄羅斯衛星通訊社8月23日報道，拉夫羅夫在「思想領地」青年教育論壇上表示，目前不清楚與美國有關保留《新削減戰略武器條約》的談判將如何收場，但如果美方提出俄方必須說服中國加入談判之類無法實現的條件，俄方不會滿足美方的要求。

拉夫羅夫說，「我不知道談判的最終結果會是怎樣的，但我們對美方坦言，我們需要即將於2021年2月到期的《新削減戰略武器條約》，我們願意這份條約能無條件延期，但我們不比美方更需要它」。

拉夫羅夫強調，「如果美方要提出無法實現的先決條件，比如我們必須說服中國，我們是不會這麼做的。我們尊重中國的立場，那樣的話就只有任條約失效了」。他並警吿《新削減戰略武器條約》失效將意味着最後一個規範核武器領域的工具也將失去。

《新削減戰略武器條約》是俄美之間唯一有效的軍控條約，將於2021年2月期滿。雖然俄羅斯多次呼籲美國延長條約效力，但華盛頓至今未宣布是否有意續約。美國要求中國加入俄美延長《新削減戰略武器條約》的談判，中國則表示無意參與。