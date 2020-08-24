【美國大選】特朗普民調支持率落後拜登　美媒：兩者差距可望收窄

美國總統特朗普（Donald Trump）將於8月24日至27日，在每晚舉行的共和黨全國代表大會上亮相和發言。最新民調顯示，特朗普雖然在支持率上落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），但諸多優勢將有助於特朗普在選舉日前縮小與拜登的差距。

據美國《華爾街日報》8月23日報道，美國總統特朗普將出席本周的共和黨全國代表大會，全美民調顯示特朗普在競選連任中仍然落後。不過，調查也發現了特朗普諸多優勢，這些優勢可能有助於特朗普在選舉日之前縮小與對手的差距。

《華爾街日報》和美國全國廣播公司（NBC）本月進行的民調顯示，特朗普的支持率落後民主黨候選人拜登9個百分點。

美國有線新聞網絡（CNN）23日報道，民主黨全國代表大會閉幕後，拜登對特朗普的領先優勢似乎沒有擴大。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞/YouGov最新民意調查顯示，在可能投票的選民中，拜登以52%對42%的優勢領先特朗普。這與民主黨全國代表大會開始前拜登從民調機構獲得的領先優勢相同。

《華爾街日報》報道稱，雖然特朗普民意支持率落後，但在某些方面，特朗普的政治地位比民意調查顯示的情況更強。

在2016年大選的這個時候，特朗普在《華爾街日報》和NBC的民調中落後他的民主黨對手9個百分點，跟如今的情況如出一轍。儘管如此，特朗普還是在那年11月贏得了選舉人團的投票，後者將決定誰將贏得總統大選。

最新調查顯示，特朗普的公眾形象有了一些亮點。在最近的民調中，對特朗普持負面看法的選民比持正面看法的選民多出了約12個百分點。但4年前的這個時候，負面看法比正面看法多出33個百分點。

首先，特朗普在白人選民中的形象有所改善。在白人選民中，特朗普的支持率落後於2016年出口民調的記錄。不過，在《華爾街日報》和NBC最近的一次調查中，白人選民對特朗普的正面和負面看法幾乎是平分秋色。相比之下，4年前，白人選民中對特朗普的負面觀點明顯多於正面觀點，54%對35%。

共和黨民調專家羅伯茨（Micah Roberts）指出，在過去4年裏，特朗普在白人中的形象提高了約20個百分點，「這非常重要，因為他們（白人選民）佔選民總數的70%以上」。

此外，特朗普在拉美裔選民中的支持率保持穩定。民調發現，特朗普在很多群體中的支持率都低於2016年的水平。相比之下，在西班牙裔選民中，特朗普似乎保住了甚至提高了自己的地位。

在西班牙裔這個美國最大的少數民族中，約有31%的人表示會支持特朗普，這一比例略高於2016年投票給他的28%。

其次，共和黨人對投票的熱情日益高漲。約85%的共和黨人認為自己對選舉高度感興趣，而民主黨只有83%。特朗普已經成功凝聚了共和黨的團結，本周舉行的共和黨全代會預計將進一步增強這種趨勢。

對於特朗普來說，還有一個有利因素是，在搖擺中、可爭取的選民中，更多的人傾向於共和黨。

7月的調查發現，在搖擺選民中，約22%的人對特朗普有正面印象，只有11%的人對拜登有正面印象。他們更喜歡能直面華盛頓建制派的候選人，這是特朗普對選民的一大賣點。

還有很重要的一點是，特朗普在經濟議題的辯論中領先拜登。民調一直顯示，多數選民認為特朗普在處理經濟問題上做得不錯，今年8月，48%的被調查者認為特朗普是最有能力處理經濟問題的候選人，這一比例比拜登高出10個百分點。

共和黨全國代表大會將在8月24日至27日舉行。與民主黨全國代表大會相同，共和黨全代會同樣在網上舉行。據悉，特朗普將會每晚亮相和發言。