【白羅斯】盧卡申科「陀槍」會見保安部隊　強勢應對民眾群情洶湧

白羅斯（前譯白俄羅斯）面對總統大選結果不滿所引發的示威持續不斷，警民衝突同時，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日被拍到似乎是為了刻意展現強勢形象，身穿防彈背心、手持步槍返回官邸的畫面。

盧卡申科展現強勢形象：

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據路透社報道，20萬名抗爭者上周日在首都明斯克（Minsk）遊行，要求盧卡申科下台，並遭受警方暴力鎮壓，不僅對手無寸鐵的示威民眾射橡膠子彈及催淚彈，還沿途逮捕示威者。目前白羅斯有約至少7000人被逮捕，許多民眾更稱受到警方毆打及酷刑傷害。

與此同時，盧卡申科被拍到身着黑衣、防彈背心，手持貌似AK-47步槍的槍械的畫面，表現還很輕鬆自然的親自接見駐守的保安部隊，詢問是否仍有示威者在附近。

盧卡申科在白羅斯掌大權26年，被稱為「歐洲最後的獨裁者」，因在8月9日中的大選勝出後，被反對派質疑有舞弊嫌疑，引發全國性示威遊行。參與競選的另名候選人、同時也是盧卡申科最大挑戰者的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在選後隔日為避暴亂逃到立陶宛，反對派因此被激起怒火，連續2周上街示威。

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面對示威，盧卡申科堅拒下台，並稱國家現在正受到「西方勢力介入煽動」，嚴令軍隊集結戰備，並指責北約在波蘭及立陶宛部署軍隊，但遭北約否認。鄰國俄羅斯則出言譴責反對派，並表示願意向提供盧卡申科「安全援助」，令外界憂心俄羅斯會以平亂為由，藉機出兵白俄羅斯。美國國務院副國務卿比根（Stephen Biegun）則自8月24日起出訪立陶宛、烏克蘭及俄羅斯，討論區域局勢。

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