中國駐匈牙利大使段潔龍高票當選國際海洋法法庭法官。《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)第30次締約國會議周一(24日)於紐約聯合國總部舉行,選舉7名國際海洋法法庭法官;首日選出6人,其中中國駐匈牙利大使段潔龍以149票高票當選。