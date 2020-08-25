美國警察在非裔男背後連開7槍引爆民憤　威州出動國民警衛隊

美國威斯康星州（Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）8月23日一名黑人男子被警方連開7槍射傷，事件「引爆」民眾怒火，有和平示威者上街抗議警方暴力執法，亦有人趁機縱火。8月24日，當地連續第二天實行宵禁，州長亦出動國民警衛隊維持秩序。

導致民眾上街或是搗亂的原因，是警察涉對29歲黑人男子布萊克（Jacob Blake）行使過度武力。事緣警方接報前往一個地點處理家庭糾紛時，布萊克走近一輛私家車，兩名警員持槍緊隨其後。當他打開車門時，警員開槍。現場傳出7下槍聲。



布萊克手上沒有武器，而他3名年幼子女當時也在車內，眼巴巴看着爸爸被人開槍打傷。布萊克已送院就醫，現時情況危殆。

根據布萊克家族的代表律師克倫普（Ben Crump）稱，當時是有2名女子吵架，他嘗試分開她們。當他走開並前往查看身在車上的子女時，警察對他開槍。他們開槍之前，亦曾對他使用電槍。

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影片在網上流傳後，示威者23日上街抗議，有暴力示威者打破基諾沙縣行政大樓的窗戶以及塗污外牆。附近一家汽車經銷店的汽車被縱火，一座法院大樓亦起火，警員築起防線保護一座公共安全大樓。示威者24日在基諾沙法院大樓聚集，現場有穿上防暴裝備的警員及裝甲車；警員以催淚氣體驅散人群。

民主黨籍的威斯康星州長埃弗爾（Tony Evers）稱24日晚已派出125名國民警衛隊兵到基諾沙市協助維持秩序。此外他呼籲群眾和平地抗議，並敦促州議會盡快召開特別會議，通過有關警察改革的法案。他稱2個月前已就此提案，但因州議會由共和黨掌控，無法獲得通過。