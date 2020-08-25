日本公布大阪世博標誌設計　網民嘲造型奇特：像有眼珠怪物

日本大阪取得2025年世界博覽會主辦權後，主辦方8月25日下午公布標誌設計，這款設計從近5900件徵集的作品之中脫穎而出，但由於設計奇特在網絡引來熱議，更有不少網民認為「像怪物」。 至於有份擔任評審的日本知名建築師安藤忠雄則認為，該標誌「有一種很好的違和感」。

🔻觀看大阪世博LOGO設計及其他入圍作品🔻

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標誌設計由名為「Team Inari」的團隊創作，成功從全國2019年底徵集的5894件作品之中跑出，根據官方網站介紹，該設計參考1970年的大阪世博標誌，背後理念是以舞動、跳動代表活著，設計具有生命力的圖案，表達生命的光彩。圖案由四種顏色紅、藍、黑、白組成，其中主體圖案形似多個「細胞」，寓意「每一個生命個體的可能性」。

日本國際博覽會協會表示，希望標誌作為世博會的象徵，在日本乃至全世界推廣，並永遠受到人們的喜愛，秘書長石毛博行在記者會上代為讀出安藤忠雄的評論指，該標誌「有一種類似大阪左右不對稱的快樂，也有一種很好的違和感」。

🔻不少網民上傳圖片諷刺大阪世博標誌設計🔻

但這個設計在公布後隨即引來網民熱議，有網民諷刺稱圖案既像大腸，又像有眼珠的怪物，更有人笑指是否想推廣腸道健康的重要，又或圖中有五隻眼珠，是否想代表「五眼聯盟」。有日本網民稱，大會竟選擇了一個他認為最不可能的設計，對此感到「驚嚇」。

另也有日本網民對設計表示支持，該網民指有些藝術作品受盡爭議，但多年後可能會受到喜愛。

這次將在2025年舉行的大阪世博以「生命閃耀未來社會」為主題，集中介紹世界健康、醫療等相關技術，並計劃以大阪人工島「夢洲」內155公頃土地作為會場。日本預料屆時將有2800萬人到訪，這將是日本睽違55年再在大阪舉辦世界博覽會，也是日本第三次主辦世博會。