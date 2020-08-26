世衛：非洲不再受小兒麻痺病毒野生株威脅

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非洲長年遭到小兒麻痺病毒肆虐後，世衛8月25日宣布，當地的小兒麻痺病毒野生株已經消滅，但警告由疫苗衍生的小兒麻痺病毒的威脅仍然存在。

非洲地區消滅小兒麻痺認證委員會（African Regional Certification Commission for Polio Eradication）指，區內在4年內都沒發現由野生病毒株引起的小兒麻痺症個案，世衛非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）指，這是自40年前消滅天花病毒以來，非洲再次成功消滅病毒，但她警告疫苗供應及監察疫情的情況受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響。

非洲的小兒麻痺病毒肆虐數十年，醫護人員一直致力撲滅疫情，為兒童提供疫苗是其中一個最有效方式。圖為索馬里醫護人員向當地兒童接種口服疫苗。（AP）

非洲最後一宗由野生病毒株引起的小兒麻痺症個案於2016年在尼日利亞北部錄得，當地長年受到極端伊斯蘭武裝組織博科聖地（Boko Haram）的襲擊，導致醫護人員到當地提供疫苗時，不時提心吊膽。

小兒麻痺病毒曾經導致非洲每年有數以萬計兒童傷殘，不過今次當地成功消滅野生病毒株後，全球只有巴基斯坦及鄰國阿富汗仍受該病毒的野生株威脅。

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