菲律賓總統杜特爾特患巴雷特食道症　已接近癌症第一期狀態

關於菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）生病的謠言已散播一周多，杜特爾特8月25日對此表示，他的巴雷特食道症（Barrett’s esophagus）已趨近癌症第一期的狀態，因此他的醫生建議他要戒酒。

杜特爾特否認了8月初他因病飛往新加坡尋求緊急治療的說法，他稱自己一直待在達沃市的家裏躲避新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。（Reuters）

在8月25日公布的一份錄像講話中，杜特爾特表示，他的食道問題惡化，他患上的巴雷特食道症已趨近於癌症第一期的狀態，因此醫生建議他停止飲酒。

杜特爾特談及醫生的建議時說，若因健康原因無法再飽口福，禁食各種食物，那麼囤積再多財富都無濟於事。他和其他官員都不會允許腐敗發生，因為他們退休在即。

他說：「我們當政許久，臨近退休了。我們為什麼還要如此揮霍掉？ 我們只有很短的時間，因此我們不再有胃口食東西。」「你有錢卻不能吃你想吃的東西，因為醫生吿訴你，不要食用高脂肪的食物，否則你會死。」

8月早些時候，有傳言稱杜特爾特因病飛往新加坡尋求緊急治療，總統府8月25日表示，杜特爾特自8月3日以來一直待在家中防疫，但未停止工作。