一分鐘看世界｜美國把24華企列黑名單、蓬佩奧拉票爭議、手遊爭霸

今天是8月27日星期四，以下是你需要知道的國際新聞：

美國把24華企列黑名單

中美爭拗未見盡頭，美國8月26日再出招，就南海問題把24間中國企業列入實體清單，即出口限制黑名單，當中包括中國交建的5間子公司，美方又表明將對部分中國人員實施簽證限制。另一方面，美國務卿蓬佩奧繼續指責中國向英方施壓，又批評滙豐銀行維持受制裁者帳戶，但同時關閉追尋自由者帳戶。中美關係愈來愈差，有美國學者分析稱，就算民主黨拜登11月勝選，那些期望拜登重啟中美關係的人恐怕要失望……（按此閱讀更多）

特朗普（Donald Trump）再對華出招，就南海問題把24間中國企業列入實體清單。圖為特朗普8月25日現身共和黨代表大會（Reuters）

蓬佩奧破傳統拉票爭議

共和黨代表大會繼續上演，蓬佩奧（Mike Pompeo）成為美國過去至少75年來首位在黨代表大會上發言的國務卿，公開為現任總統特朗普（Donald Trump）拉票，但他的做法與發言也惹起爭議。在這場大會上，特朗普家庭成員逐一現身，除了第一夫人梅拉尼婭的溫情發言外，也有甚少亮相的蒂法尼（Tiffany Trump）等，雖然大會想展現家庭團結，但卻有新書爆料稱，特朗普女兒伊萬卡試圖削弱第一夫人勢力，梅拉尼婭則稱伊萬卡是「蛇」……（按此閱讀更多）

圖為8月25日，美國白宮外的電視正播放蓬佩奧（Mike Pompeo）的演說。（Reuters）

↓共和黨全國黨代表大會第二天，特朗普夫人梅拉尼婭演說情況：

手遊爭霸

日本廠商於世界遊戲產業的「老大哥」位置，在今天不無面臨威脅，尤其是中國遊戲廠商競爭力日益攀升。在中國，國內遊戲市場近年開始飽和，加上當局審批限制嚴謹，不少中國遊戲開發商一旦獲巨額資金支撐，皆紛紛勇闖海外，在遠洋攻城掠地。而且，成績還比預期中驚人……（按此閱讀更多）

王毅訪歐洲

中國外交部長王毅在8月25日至9月1日間訪問歐洲多天，到訪意大利、荷蘭、挪威、法國、德國，其中首站在意大利會見當地外長，談到香港、經濟等議題，王毅又在意大利與加拿大外長商鵬飛會晤，他其後轉到荷蘭訪問時，荷蘭外相亦對香港情況提出憂慮。分析指，這次王毅之行有3項主要任務……（按此閱讀更多）

美國非裔男子遭槍傷事件爭議持續

美國威斯康星州( Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）民眾連日示威，抗議非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）遭警方槍傷，當地形勢持續緊張，市內多處地方發生暴力及破壞事件，而且在8月25日更有2人遭槍殺，警方其後拘捕一名涉事17歲少年。

事件再次引起全國關注，原定在26日舉行的NBA季後賽因公鹿提出杯葛而延期舉行，而總統特朗普（Donald Trump）表示會向當地派遣國民警備隊維持治安……（按此閱讀更多）

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