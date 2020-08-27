歐盟貿易專員涉違反抗疫守則　決定引咎下台

歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）日前返回家鄉愛爾蘭時，涉嫌違反新型冠狀病毒（COVID-19）的抗疫守則，因而惹來批評。他在8月26日以事件影響日常工作為由，宣布辭職。

霍根上周在愛爾蘭出席一個有80人出席的高爾夫球晚宴，但被揭發他沒有按照當地規定完成14天隔離，因而引起民眾不滿。他在25日曾強調自己遵守抗疫措施，並三度向公眾致歉。

他在26日發表聲明，指事件已經影響他身為歐盟官員的工作，亦可能損害在未來關鍵月份的工作進度，同時為自己大半生職業生涯奉獻於國家帶來憂慮感到抱歉，因此決定辭職。

霍根原來在爭取歐盟成員國通過7500億歐元疫情復蘇基金有重要作用，另外亦負責與美國的貿易談判，不過他坦言事件令他的政治生涯被迫告終。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）及副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）25日都認為霍根明顯違反抗疫守則，而對方在26日宣布下台後，他們認為霍根作出正確的決定，並會盡快考慮代替人選。

當地傳媒報道，外長科文尼（Simon Coveney）、歐洲議會副議長麥吉尼斯（Mairead McGuinness）及前通訊部長布魯頓（Richard Bruton）都可能是接替霍根空缺的人選。