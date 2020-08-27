TikTok行政總裁邁耶辭職　上任不足三個月

中國字節跳動旗下手機應該程式抖音海外版TikTok的行政總裁邁耶（Kevin Mayer）8月26日宣布離開公司，職務由總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）暫代。邁耶從迪士尼跳槽到TikTok只有不足三個月。

邁耶向員工發信宣布辭職。他指，隨政治環境急劇改善，他最近數周反思公司所需的結構變化，以及當初同意接任這個職位的意義。他表示，基於以上背景，預期將很快達成解決方案的時候，他帶着沉重的心情宣布決定離開公司。

TikTok透過電郵聲明證實邁耶即將離職，並指過去數月的政治形勢對邁耶的職責範圍起了重大改變。

字節跳動創辦人兼張一鳴行政總裁表示，公司正在迅速尋找解決方案，應對於全球面對的問題，尤其是美國和印度。他形容，邁耶加入公司的時候正值面臨最艱鉅挑戰的時刻。

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邁耶曾任華特迪士尼公司（Walt Disney Co）串流部門主管，6月1日加盟TikTok出任行政總裁，同時出任母公司字節跳動的營運總監。

中美關係緊張，TikTok被指危害國家安全，面臨華府封殺。美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，表明如果字節跳動未能於45日內出售美國業務，將封殺TikTok。一周後，特朗普發出另一份行政命令，容許字節跳動於90日內完成交易。