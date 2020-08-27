「保衛家園」行動與示威者衝突　美國威斯康星州爆2死槍擊案

美國威斯康星州基諾沙市發生黑人遭警員槍擊案後，民眾連日示威向警察抗議。在混亂期間，一名白人少年因槍殺兩名示威者被捕，這次事件的背景源於有人發起持槍「保衛家園」行動，與示威者衝突。

圖為8月25日，基諾沙一間便利店前有一群持槍的人「守衛」着。（AP）

被捕者為一名17歲少年，將被控以一級謀殺。當地傳媒報道，事發在當地8月25日晚上，從網上流傳片段可見，該少年手持步槍在街上被多人追趕，他在倒地後朝追趕他的人群開槍。槍擊共造成兩人死亡，一人受傷。

米爾瓦基哨兵週刊（Milwaukee Journal Sentinel）報道，指事件源於示威者與一群持槍「守衛」油站的人發生衝突。報道指自威斯康星州爆發示威以來，一個名為「守衛基諾沙」（Kenosha guard）的Facebook群組，在網上號召群眾持槍「保衛家園」，以防止「邪惡的暴徒燒毀城市」。

報道指在事發當晚，有持槍的人聚集在市中心的油站，商店或民居附近，目前未知槍擊少年是否應群組號召，參與「保衛家園」。

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黑人弗洛伊德示威的延續

威斯康星州的示威可被視為6月黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死後，爆發的連串反歧視示威的延續。美國社會對示威者的看法充滿分歧，既有不少人支持示威者，也有人視他們為暴徒，一部分是由於在示威期間，有滋事分子趁亂搶劫、放火造成破壞。

部分民眾因此發起民眾自衛行動。在6月28日，密蘇里州聖路易斯市有一對夫婦在示威者經過他們家門前持槍指向示威者，驅趕示威者離開。事件片段廣傳後，夫婦成為焦點。

這種自衛行動某程度上得到特朗普政府（Donald Trump）的支持。總統特朗普多次譴責示威，並稱大部分示威者「不知道自己在示威什麼」，並強調要以強力手段應對。在24日一連四天舉行的共和黨全國黨代表大會中，其中的演說嘉賓，包括了這兩位持槍威嚇示威者的夫婦。他們得到了肯定，成為特朗普恢復「法律與秩序」的象徵。