美國兩部門聯手就南海問題制裁中國　美官員呼籲其他國家仿效

針對南海問題，美國商務部和國務院8月26日聯手制裁中國公司和個人。美國國務院一名高級官員同日還呼籲其他國家仿效。

美國務院一名高級官員8月26日在記者會上說，美國制裁中國是為了達到各種各樣的目的，包括讓不良行為者付出代價，鼓勵世界各地的政黨、機構和政府評估風險，並重新考慮與掠奪性的中國國有企業的商業往來。

這位美國務院高官還說，這僅僅是美國製裁南海惡劣行為的一個開始，這將會帶來直接的實質性影響。其他國家可以考慮類似的措施，這是適當的。

美國商務部8月26日發表聲明，宣布將24家中國公司納入實體清單，原因是它們幫助中國軍隊在南海建設人工島，並將這些人工島軍事化。

聲明稱，自2013年以來，中共在南海7個島礁上填海造島3,000多英畝，在上面修建起防空設施和地對艦導彈發射設施。這些做法侵犯了菲律賓的主權權益。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月26日也發表聲明對一些涉及南海事務的中國公民實施制裁。

聲明說，美國務院26日開始將對一些中國公民實施簽證限制，原因是他們參與了南海的大規模開墾、建設以及將南海有爭議的哨所軍事化，或者幫助中國脅迫其他聲索國，阻止它們獲得近海資源。這些人現在將不被允許進入美國，他們的直系親屬也可能受到這些簽證限制。