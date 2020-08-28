一分鐘看世界｜Jacob Blake事件、疫苗研發啟示、南海爭議升溫

今天是8月28日星期五，以下是你需要知道的國際新聞：

Jacob Blake事件捲體壇

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）遭警察連開7槍的事件繼續在美國延燒，當地體壇更捲起罷賽潮以示抗議，範圍遍及籃球、棒球、足球等，網壇名將大坂直美也加入響應。事件引發的示威潮未平息，更出現2死槍擊案，疑與一場網上號召的「保衛家園」行動參與者跟示威者衝突有關，在局勢升級的情況上，特朗普決定派遣國民警衛隊。回顧這次事件，事發經過仍有多個疑團尚待解開，也有分析盤點美國社會的火藥庫，包括疫情、種族不平等和武裝民兵……（按此閱讀更多）

疫苗研發啟示

全球多國繼續爭相研發疫苗，遭質疑偷步的「先鋒」俄羅斯最快9月底會註冊第二款疫苗，巴西則最快12月接種中國製疫苗。在此之際，非洲宣布擊退野生小兒麻痺病毒，原來對疫苗研發也有相當啟示，回顧對抗小兒麻痺症的過程，「疫苗戰」打了至少三十餘年，克服了無數困難，此對於新冠肺炎疫苗研發及推廣帶來啟示……（按此閱讀更多）

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中國向南海試射導彈

中美就南海的爭議升溫，美國兩大部門聯手以此議題為由制裁中方，中國則被指在8月26日向南海試射多枚導彈，引來日本反對。中美在中國周邊的較量不斷升級，分析指，美方也在中國周邊派出「新面孔」的美國軍機偵查……（按此閱讀更多）

彭斯接受提名爭取連任副總統

在美國共和黨全國代表大會的第三晚，副總統彭斯（Mike Pence）8月26日發表演說正式接受副總統候選人提名，共和黨在當晚更大打「法律秩序牌」，強調總統特朗普（Donald Trump）連任有助維護法律和秩序。另一方面，中國失明維權律師陳光誠現身支持特朗普連任，並指中共是人類敵人。共和黨大打「中國威脅」牌，能否奏效……（按此閱讀更多）

全民驗毒Yes or No？

中國外長王毅訪問挪威時，稱不肯定新型冠狀病毒起源是否來自中國，世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月27日表示，一隊國際專家小組準備前往中國，包括到最先爆發疫情的武漢調查。而全民檢驗病毒成為近日爭奪討論的議題，世衛的專家就為此提出建議……（按此閱讀更多）

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