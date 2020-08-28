首相安倍晉三計劃辭職　日媒：基於健康理由　連續工作達147日

日本首相安倍晉三近日出入醫院，健康狀況引起關注。安倍定於8月28日香港時間下午4時舉行記者會交代身體狀況。日本放送協會報道，由於健康惡化，為了避免阻礙國家事務，安倍計劃辭職。消息傳出後，日經平均指數大跌2%。

路透社其後引述知情人士報道，安倍決定辭職。時事通訊社報道，安倍不想突然辭職引起麻煩，他的潰瘍性結腸炎復發，情況有機會惡化。

執政自民黨成員世耕弘成透露，安倍已經向自民黨表達請辭的意願。同屬自民黨的稻田朋則指，對安倍請辭的消息感到震驚。

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安倍8月17日前往位於新宿的慶應義塾大學醫院，24日再到醫院。有傳安倍曾於辦公室吐血，不過內閣官房長官菅義偉否認。副首相麻生太郎曾表示，安倍晉三已經連續工作147日，恐怕是積勞成疾。

2006年，安倍首度拜相後接近一年，因為壓力太大致使大腸炎復發，於是宣布辭去首相及自民黨總裁之職。宣布辭職次日，安倍便入院接受治療，其後短暫退隱政壇，約一年後才復出參與眾議院選舉。

直到2012年12月26日，安倍第二次拜相，由2012年12月26日開始，至2020年8月24日連續執政2799日，打破外叔公前首相佐藤榮作連續執政2798日的紀錄，成為日本史上連續在任時間最長的首相。

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