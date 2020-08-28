安倍晉三料即將公布辭職　日本如何選出下任首相？

日本首相安倍晉三近期多次到醫院檢查，引發外界關注他能否續任執政黨黨魁和首相職位直到2021年9月任期結束。安倍8月28日將召開記者會，交代健康狀況，估計將公布請辭。之後，日本將如何選出首相的繼承者呢？

日本內閣法第九條規定，如果首相無法履行職責或首相職位出現空缺，則由他事先指定的國務大臣暫時履行首相之職。這種情況下，兼任財務大臣的副首相麻生太郎是代替安倍的第一順位人選，其次是內閣官房長官菅義偉。

內閣法沒有規定代理首相代職的期限。代理首相不能宣布提前舉行選舉，但可以監督預算編制、締結條約和下令調遣軍隊。但如今安倍決定辭職，估計不會出現這種情況。

圖為2020年8月28日，日本首相安倍晉三回到官邸，未有回應記者有關辭職的提問。（AP）

執政自民黨選舉新黨魁

安倍正式請辭後，自民黨將舉行內部的黨魁選舉，之後由國會選舉新任首相。在選出新任首相前，安倍和內閣將繼續執政，但可能不會採行新的政策。黨魁選舉的勝出者將會登上首相職位，直到安倍原有任期2021年9月屆滿為止。自民黨新任黨魁幾乎篤定可以當上首相，因自民黨在眾議院擁有多數席位。

通常情況下，自民黨必須在黨魁選舉一個月之前發出選舉公告，該黨國會議員和一般黨員一同參與黨魁選舉。但若黨魁突然辭職，則以「最快的日程」舉行特別選舉，參與投票者將縮減至國會議員和地方黨部代表。以2007年為例，當時安倍突然辭職，自民黨旋即在11天內舉行黨魁選舉，當時安倍健康狀況不佳，還得應對政治困局。

自民黨已經舉行臨時會議，安排主管黨務的幹事長二階俊博統籌黨魁選舉，決定選舉的時間和形式。