【安倍晉三辭職】下任日揆人選？麻生太郎與河野太郎等榜上有名

日本在位時間最長的首相安倍晉三8月28日宣布辭職。安倍退位後，他及其內閣會一直留任，直至執政黨自民黨選出下一任首相為止。以下是一些已表態想成為首相，或是有望的人選。

首相親信：麻生太郎

79歲的副總理麻生太郎身兼財務大臣，一直是安倍內閣的核心成員。

麻生太郎在2008年獲選為自民黨總裁，並出任首相。黨內希望他能重振長期執政黨的聲勢，不過他領導的自民黨在2009年眾議院選舉中歷史性大敗，在接下來的3年變為在野黨。

身兼副相的麻生太郎理應比一般議員更謹言慎行，他卻多次失言。例子包括2018年5月16日出席自民黨議員派對致辭時，他說前往出席「特金會」的朝鮮領袖金正恩所乘的專機，會否「在飛往新加坡途中墜毀」。

他2018年5月4日曾因一句「性騷擾不是罪」引起風波。安倍晉三亦在5月11日在一個電視節目中表示，麻生應謹言慎行。

麻生太郎2020年的失言「代表作」，分別是3月外界擔心原定7月開幕的東京奧運或因新型冠狀病毒肺炎疫情影響而延期甚至取消時，他3月18日形容東京奧運是「被詛咒的奧運」。他2月3日出席福岡瞟芦屋町的一次國政報告會中，就國內少子化及人口老化問題發表意見，稱相比起人們說長者不好，「不生孩子更有問題」。他2月5日就此道歉，並撤回發言。這次是他自2014年以來，第二次就國內少子化問題歸咎在女性不生育孩子之上。

圖為4月28日日本副首相麻生太郎在眾議院議會出席預算委員會會議。（Getty）

黨內勁敵：石破茂

63歲的石破茂曾任防衛大臣，立場鷹派，亦是黨內少數會批評安倍的人。石破茂經常在民意調查中獲選為「最想看到他成為下任首相」的議員，不過他在自民黨議員之間不太受歡迎。

他曾在2012年自民黨總裁首輪選舉中獲基層強力支持，擊敗安倍晉三，但在只有議員可投票的第二輪選舉中落敗。他2018年再次參與總裁選舉，挑戰安倍晉三但慘敗。

圖為2018年9月20日日本首相安倍晉三在自民黨總裁選舉中勝出後，與對手前防衛大臣石破茂於東京舉高雙手。（Getty）

安倍愛將：岸田文雄

現年63歲的岸田文雄，28日稱自己對接任首相之職已準備妥當。

他在2012年至2017年擔任安倍政府的外相，但主要外交實權仍然由安倍掌控。

這位作風低調的議員一直被外界視為安倍的愛將，不過他在民調中排名較低。

岸田來自黨內較溫和的派別，他與安倍相比，被視為沒那麼積極推動修改憲法第9條。

岸田曾稱，日本央行超寬鬆的貨幣政策「不能永遠持續」。

圖為2017年4月28日日本時任外相岸田文雄在美國紐約出席聯合國會議，向安全理事會成員發言。（Getty）

已表態競逐：河野太郎

56歲的河野太郎是現任防衛大臣，以特立獨行見稱。他與安倍在重要議題上一致，包括在與韓國對戰時歷史的爭議中採取堅定立場。

河野太郎在美國喬治城大學（Georgetown University）接受教育。他英語流利，曾擔任外相及內閣府特命擔當大臣（行政刷新擔當）。

日本共同社8月5日引述消息人士報道，河野太郎接受當周發行的《周刊文春》雜誌採訪時，明確表示「將盡最大努力」力爭成為下任首相。

河野太郎表示：「如果可能的話，想成功進入首相官邸。我從首次當選（國會議員）時就說『最終目標是總理大臣（首相）』。」他表示，想在能源政策和社保制度方面做更多改革，包括去除核電和處理養老金問題。

河野太郎1996年首度當選眾議員，共8次當選議員，隸屬自民黨麻生派，其父為日本前眾議院議長河野洋平。他2017年加入安倍內閣，出任外務相，至2019年9月改任防衛相。河野太郎在2009年時曾參加過自民黨總裁選舉，但未能如願。