美國防部將中化集團等11間企業列為軍方控制名單　或面臨制裁

美國國防部8月28日公布新增11間由中國解放軍擁有或控制的企業名單,包括中國交通建設和中化集團等,為實施新一輪制裁鋪路。

國防部網站28日的聲明指,根據1999年《國防授權法》第1237條(Section 1237 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999)的法定要求,公布中共軍方企業在美國直接或間接經營的名稱。

今次上榜的11間企業包括中國交通建設公司、中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星股份有限公司、中國聯合網絡通信集團有限公司、中國電子股份有限公司、中國化工集團有限公司、中國化工集團公司、中化集團有限公司、中國建築集團有限公司、中國三峽集團有限公司及中國核工程建設總公司。

不過該11間被點名的企業不會即時遭到懲罰,但總統可根據1999年《國防授權法》實施制裁,包括封鎖被列入名單各方的所有財產。

國防部在6月12日將包括華為、海康威視在內的20家中國高科技企業列為「中國軍方擁有、控制或有聯繫」的公司清單,並指會在適當情況下加入更多實體。

路透社指,美國國防部受到國會兩黨施壓公布名單,勢可能導致美中持續緊張的關係進一步升溫。而除了國防部的新名單,商務部和國務院亦在26日將24間中國公司納入實體清單,指它們幫助中國軍隊在南海建設人工島,並將這些人工島軍事化。