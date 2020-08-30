【安倍晉三辭職】化身旅遊大使　造觀光業金漆招牌　日揆應記一功

相信不少人都聽過「爆買」這個字，這是中國旅客在日本瘋狂購物的形容詞。爆買雖不一定健康，但卻是日本旅遊業蓬勃的一個現象。在日本首相安倍晉三的執政期間，旅遊業成為推動日本經濟持續發展的最大支柱。

圖為2019年3月，東京淺草仲見世商店街。（Getty）

提起安倍晉三，相信不少港人還是會對他在里約奧運閉幕禮的表演有印象。2016年里約奧運閉幕禮上播出的宣傳片，把東京的景致與運動員共冶一爐，最後卻是安倍因為「趕時間」，變身《孖寶兄弟》Super Mario，從綠色水管直通里約奧運會場。從水管冒出，脫下紅帽，一副「日本之顏」的模樣。

能夠如此「瞓身」推廣日本的首相，在該國史上實在不多見。這位「兼任」旅遊大使的首相，對於推廣該國觀光付出良多，由此可見一斑。

安倍變身孖寶兄弟，日本把科幻、時尚跟現實融為一體。里約奧運閉幕，全球已經期待東京奧運。（Getty Images）

安倍2015年提出要以旅遊立國，乘着2020年舉辦東京奧運的勢頭，讓日本觀光旅客增至一年3000萬。這個目標在2018年已順利達成，因此政府決定在2020年提高目標至4000萬。但不幸因新冠疫情襲來，東奧延期一年舉行，否則這目標理應可同樣達成。

比較安倍2012年接任時，日本觀光旅客才一年不過870萬。安倍成功讓訪日旅客以倍數增長，旅客在日本消費額亦由當年的1.1萬億日圓（約770億港元），大增至2019年的4.8萬億日圓（約3360億港元）。

旅遊業成為經濟重要支柱

日本人口老齡少子化嚴重，勞動力不足，對經濟造成重壓。安倍以日本自身的基建優勢作為基礎，利用旅遊業帶動消費及企業發展，結果頗為成功。在旅遊業的帶動下，運輸、餐飲、零售及酒店業等急速發展。

儘管大量旅客亦製造了一定社會問題，如非法民宿、旅客擾民、部分旅遊區設施超出負荷等問題，但日本還有大量的地方可容納更多旅客。日本政府積極宣傳除東京大阪等的傳統城市，把旅客推向二線城市及郊區，為疲乏的地區經濟注入活力。

圖為Yamatogokoro6月的觀光意向調查，亞洲區域旅客有超過五成受訪者表示希望前往日本。（Yamatogokoro網頁截圖）

疫情結束後最想去日本

而這趨勢可預見是會繼續發展的，據日本旅遊專門智庫Yamatogokoro在6月的調查在亞洲區中有56%的受訪者表示，在疫情過後會希望訪問日本，遠較第二名韓國的30%高出快一倍。歐美旅客日本以24%排名第二，但與第一的美國26%相差不遠。

在日本的今天，旅遊業已由最初的「Inbound 1.0」，發展到今天的「Inbound 3.0」，即由最初1.0的政府主導吸引旅客，2.0的爆買，到今天3.0旅客自動前往日本，企業要提供更新的「體驗型觀光」型態。日本有如其宣傳一樣擁有「無限魅力」，推動這一切的，必須記安倍一功。

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