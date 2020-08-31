一分鐘看世界｜美企炒人鑊氣猛、緊貼新冠疫苗競賽、後安倍時代

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今天是8月31日星期一，以下是你需要知道的國際新聞：

美解僱潮湧現？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊美國企業，經過數月前一輪裁員行動後，上星期又迎來「炒魷周」。《華爾街日報》8月28日報道，美國很多停薪留職的僱員或會被解僱，例如美高梅國際酒店集團美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）28日稱會在美國裁撤1.8萬名正在放無薪假的員工。美國Salesforce及可口可樂（Coca-Cola）也宣布會再削減人手。而美國航空（American Airlines ）及美國聯合航空（United Airlines）亦稱，若政府不向他們提供財務援助，他們將須讓更多員工放無薪假，以及遣散更多員工。

深入報道：新冠疫苗競賽

多國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，專家正致力研發疫苗，以助控制疫情。香港01就各國疫苗的研發進度、疫苗的種類、在測試中展不效果，以及分配引發的爭議進行詳細報道。請點擊瀏覽專頁：新冠疫苗ABC：誰在研發？效果如何？何時可用？

↓想知道其他新冠肺炎疫苗的研發進展，請點擊放大觀看：

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日揆安倍晉三辭職

日本首相安倍晉三8月28日宣布辭職。他的繼任人能否秉承他的能力，讓日本政壇持續安穩成為焦點。共同社8月30日引述消息稱，日本官房長官菅義偉有意競逐執政自民黨黨魁一職防相河野太郎傳聞亦在考慮是否「出戰」。

自民黨為了盡快於9月15日完成黨主席補選，將援引黨章的特例，不舉行黨員、黨友的大規模投票，代表約有四分之三的決定權掌握在參眾兩院的黨籍議員手中，引起爭議。

更多有關日本首相安倍晉三的資料及圖片，請點擊放大觀看

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Jocob Blake事件

美國威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名警員8月23日執法時開槍射傷非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）致其半身癱瘓。布萊克父親老布萊克（Jacob Blake Sr.）27日表示，他26日到醫院探望兒子時，看到他被手銬鎖在床上。老布萊克8月29日呼籲改變培養警暴行為的制度。

民眾上街示威、為布萊克討公道。主場位於該州最大城市密爾沃基（Milwaukee）的NBA球隊公鹿，還有湖人、快艇隊先後罷賽，以示支持示威，眾多體壇明星亦跟隨力撐。體壇對現實政治、社會公義發聲的參與程度，在今天正邁向前所未有的高峰。總統特朗普（Donald Trump）8月28日回應指，罷賽是政治行動，將會摧毀籃球這項運動。原定在8月26及27日舉行的NBA季後賽延期。賽會及NBA球員工會8月28日發聲明指，會在29日恢復季後賽。

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