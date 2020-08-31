一分鐘看世界｜美企炒人鑊氣猛、緊貼新冠疫苗競賽、後安倍時代

今天是8月31日星期一，以下是你需要知道的國際新聞：

美解僱潮湧現？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊美國企業，經過數月前一輪裁員行動後，上星期又迎來「炒魷周」。《華爾街日報》8月28日報道，美國很多停薪留職的僱員或會被解僱，例如美高梅國際酒店集團美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）28日稱會在美國裁撤1.8萬名正在放無薪假的員工。美國Salesforce及可口可樂（Coca-Cola）也宣布會再削減人手。而美國航空（American Airlines ）及美國聯合航空（United Airlines）亦稱，若政府不向他們提供財務援助，他們將須讓更多員工放無薪假，以及遣散更多員工。

深入報道：新冠疫苗競賽

多國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，專家正致力研發疫苗，以助控制疫情。香港01就各國疫苗的研發進度、疫苗的種類、在測試中展不效果，以及分配引發的爭議進行詳細報道。請點擊瀏覽專頁：新冠疫苗ABC：誰在研發？效果如何？何時可用？

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+ 15 + 15 + 15

日揆安倍晉三辭職

日本首相安倍晉三8月28日宣布辭職。他的繼任人能否秉承他的能力，讓日本政壇持續安穩成為焦點。共同社8月30日引述消息稱，日本官房長官菅義偉有意競逐執政自民黨黨魁一職。防相河野太郎傳聞亦在考慮是否「出戰」。

自民黨為了盡快於9月15日完成黨主席補選，將援引黨章的特例，不舉行黨員、黨友的大規模投票，代表約有四分之三的決定權掌握在參眾兩院的黨籍議員手中，引起爭議。

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+ 5 + 5 + 5

Jocob Blake事件

美國威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名警員8月23日執法時開槍射傷非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr.）致其半身癱瘓。布萊克父親老布萊克（Jacob Blake Sr.）27日表示，他26日到醫院探望兒子時，看到他被手銬鎖在床上。老布萊克8月29日呼籲改變培養警暴行為的制度。

民眾上街示威、為布萊克討公道。主場位於該州最大城市密爾沃基（Milwaukee）的NBA球隊公鹿，還有湖人、快艇隊先後罷賽，以示支持示威，眾多體壇明星亦跟隨力撐。體壇對現實政治、社會公義發聲的參與程度，在今天正邁向前所未有的高峰。總統特朗普（Donald Trump）8月28日回應指，罷賽是政治行動，將會摧毀籃球這項運動。原定在8月26及27日舉行的NBA季後賽延期。賽會及NBA球員工會8月28日發聲明指，會在29日恢復季後賽。

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+ 7 + 7 + 7

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