美媒：中國頒布新規定　或拖慢TikTok收購進度

中國短片分享平台抖音海外版TikTok收購談判繼續。《華爾街日報》8月30日報道，受中國近日頒布的新規定影響，或會拖慢今後的談判進度。

圖為8月24日，北京一個巴士站的抖音廣告板。（Reuters）

中國商務部及科技部在8月28日公布修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，涉及53項內容，其中包括限制出口部分，增加了「基於數據分析的個性化訊息推送服務技術」，及「人工智能交互界面技術」，包括語音識別等技術。

新修訂內容被指是針對TikTok，意味公司需獲中國政府批准，才能出售業務。TikTok母公司字節跳動在30日發表聲明，指會嚴格遵守有關規定。

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目前微軟（Microsoft）正與沃爾瑪（Walmart）共同洽購TikTok在美國等海外業務，甲骨文（Oracle）亦與三間投資公司組成團隊參與談判。

TikTok發言人表示，他們正研究新規則內容，並指會根據中美兩地規範出售業務。

《華爾街日報》報道指出，新規則不會令談判中斷，但可能會拖慢談判進度。同時新規則意味中國政府正密切留意任何與特朗普（Donald Trump）政府的交易，以確保享有話語權，有關規則亦將影響其他中國科技公司。