普京與安倍晉三通電話　感謝日揆為雙邊合作貢獻

俄羅斯衛星通訊社8月31日引述克里姆林宮新聞處發布消息稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在與日本首相安倍晉三進行電話會談時，感謝安倍在移除兩國障礙方面的努力，以及他對雙邊合作發展所做出的個人貢獻。

此次電話會談是在俄方提議下舉行的，通話維時20分鐘。

共同網報道，日俄領袖確認對包含北方領土問題在內的日俄和平條約議題，兩國將繼續進行談判。

俄方電文中稱：「由於安倍晉三決定辭去首相職務，普京感謝他的共同努力，以及他對雙邊合作發展所作出的巨大個人貢獻。日本首相還高度評價與俄羅斯總統多年的建設性協作」。

雙方還強調，為了兩國人民的利益、整個亞太地區的安全與穩定，必須加強俄羅斯聯邦與日本之間的睦鄰關係。

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安倍31日亦曾與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話。安倍先後向特朗普及普京就個人辭職理由解釋。

共同網31日報道，日美及日俄領袖亦有談及一些尚未解決的議題。

安倍晉三8月28日在東京首相官邸召開記者會，公布辭去首相職務。他稱6月通過定期體檢發現潰瘍性大腸炎的舊病有復發徵兆，通過8月上旬確認疾病復發，為避免個人健康狀況影響執政，正式公布辭職的決定。