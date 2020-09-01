一分鐘看世界｜誰說新冠病毒是假？中印誰越界？TikTok花落誰家？

今天是9月1日星期二，以下是你需要知道的國際新聞：

歐洲反新冠示威

德國柏林（Berlin）大批民眾8月29日上街示威，抗議政府的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施干預自由。惟警方指示威者未遵守法院的指引，並決定提早驅散示威者。警方拘捕沒保持社交距離及戴口罩的人，300人被捕。英國倫敦（London）、法國巴黎（Paris）及瑞士蘇黎世（Zurich）同日亦有民眾抗議政府的防疫措施。

參加示威的人很多，抱持不同的立場與想法，但當中部分是新冠懷論者，更有人認為新冠病毒是騙局。到底什麼是新冠懷疑論？

中印對峙又升溫

中印邊境局勢自5月初以來就一直緊張，雖然雙方舉行多輪會談，但是並沒有解決關鍵問題。8月29日晚，兩軍再次發生衝突。印度8月31日發表聲明，指解放軍29日晚上「進行挑釁性的軍事運動以改變現狀」。不過，中方回應說，解放軍並沒有越界。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校隨後發表談話，指印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖（Pangong Tso）南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

印度通訊社8月30日報道，據印度政府消息人士，中國和印度6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發嚴重衝突後，印度海軍派出一艘前線戰艦到南海。印媒稱這多少是出於印方不滿對中方在邊境談判中提出反對意見。

TikTok將發公布？

美國美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月31日報道，中國短片分享平台抖音海外版TikTok出售美國業務的交易最快可能會在9月1日宣布。而中國商務部、科技部8月28日調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》一事，被外媒解讀為，中國正式入局字節跳動旗下TikTok的美國出售業務。但中國商務部網站顯示，目錄調整早在兩年前就已經開始公開徵詢意見。

《華爾街日報》8月30日報道，受中國近日頒布的新規定影響，或會拖慢今後的TikTok收購談判進度。

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+ 8 + 8 + 8

美國示威

美國有黑人被警察拘捕期間死亡或受傷，引發多地示威。美媒8月30日報道，種族公義、示威及城市暴力等已成為總統選舉的中心議題。兩黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）同日隔空對罵，特朗普指責是民主黨容許城市遭破壞，拜登則反駁指是特朗普鼓吹暴力發生。

俄勒岡州拉克默斯縣（Clackamas County）8月29日有分別支持及反對美國總統特朗普的人爆發衝突，1人胸部中槍後死亡。威斯康星州基諾沙市（Kenosha）同日有大約1000人遊行，聲援日前遭警員槍傷的黑人男子布萊克（Jacob Blake Jr.），並要求當局正視警暴及種族不公的問題。特朗普稱，他可能會到基諾沙市視察。

圖為8月29日，波特蘭發生槍擊案後，警方及醫護人員趕到現場搶救。（Reuters）

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