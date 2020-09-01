聯合國安理會14國贊成有關恐怖分子決議草案　唯獨美國投反對票

美國近來在聯合國就伊朗問題遭到孤立後，俄羅斯媒體9月1日報道，美國否決聯合國安理會一份有關恐怖分子的決議草案，立場與其他理事國相違。

據俄羅斯衛星通訊社9月1日報道，此決議草案獲得14國贊成，美國反對。美方針對華盛頓投票情況的解釋性聲明中指出，美國對印尼提交的有關對恐怖分子進行刑事追訴和改造的決議草案投了否決票，因為草案文件中未反映有關遣返外國恐怖分子回國的訴求。

美國常駐聯合國代表團稱，「此項決議旨在解決對恐怖分子進行起訴、改造和歸回社會的問題，包括外國武裝恐怖分子及隨行家屬，然而文中甚至沒有提及最重要的第一步（將恐怖分子）遣返回原籍國」。

根據文件，聯合國安理會重申其決定，即所有理事國「須確保所有參與資助、策劃、籌備、實施或支持恐怖活動的人均被追究責任」。

文件指出，聯合國安理會呼籲理事國對有理由認為是恐怖分子的可疑人員開展調查。

俄羅斯常駐聯合國代表團新聞秘書斯特日若夫斯基（Fedor Strzhizhovskiy）表示，「俄羅斯支持此項決議草案，同時對文中未呼籲所有國家從武裝衝突區遣返本國公民（首先是參與恐怖活動的公民）表示關切」。

在這之前，美國在聯合國安理會希望無限期延長對伊朗武器禁運決議草案遭到冷遇，8月20日提出希望恢復安理會對伊朗的制裁再次遭到空前孤立。法國、德國、英國集體宣布，反對美國尋求在聯合國框架內重啟國際對伊朗的全部制裁，認為此舉有悖於伊核協議背後的努力。