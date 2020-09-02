菅義偉宣布參選自民黨總裁　獲看好接任首相延續安倍路線

日本首相安倍晉三8月28日以健康為理由宣告辭職後，他的左右手、內閣官房長官菅義偉9月2日正式宣布參選自民黨總裁，希望成為安倍晉三的接班人。他表示將挑戰修憲等議題。 菅義偉的對手包括已宣布角逐的自民黨政務調查會長岸田文雄、前幹事長石破茂，但共同社報道，在394張的議員票中，菅義偉預計將有壓倒優勢。自民黨將在9月14日舉行黨總裁選舉，然後國會將在9月16日舉行新首相指名選舉。

大眾對菅義偉印象深刻的一幕，可能就是2019年4月他在記者會公布新元號「令和」（Getty）

菅義偉當天表示，他將向「將向堆積如山的課題發起挑戰」，包括修改憲法、經濟復甦、少子老齡化、朝鮮綁架日本人問題。

誰是菅義偉？

菅義偉現年71歲，自2012年12月安倍晉三第2度執政以來，菅義偉一直擔任內閣官房長官，輔佐安倍成為日本憲政史上連續在任最久的首相，他自己也成為在任最久的內閣官房長官，是安倍政權的中流砥柱。

菅義偉在自民黨內沒有加入任何派閥，但目前自民黨內的7個派系中，有5個支持菅義偉，其中二階派和石原派已派員與菅義偉會面，傳達支持的立場。外界估計菅義偉幾乎已掌握過半數國會議員票，可望成為安倍接班人，分析也認為他會延續「安倍經濟學」的路線。

圖為8月26日，日本內閣官房長官菅義偉接受路透社訪問。菅義偉有望接班安倍，成為新首相（Reuters）

石破茂：局面壓倒式嚴峻

菅義偉的對手石破茂和岸田文雄9月2日早上分別出席電視節目，其中石破茂在回應有關菅義偉獲眾多議員支持的問題時稱，自己面臨「壓倒式嚴峻」的局面。

自民黨將在9月14日舉行黨總裁選舉，共同社報道，自民黨和立憲民主黨的國會對策委員長在9月2日達成一致，決定在9月16至18日召開臨時國會，9月16日舉行新首相指名選舉。

圖為8月30日，石破茂出席一個黨內會議。石破茂已表示，會根據黨內的情況，再決定是否競逐首相。（Reuters）

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