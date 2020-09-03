【韓國疫情】教會牧師全光焄康復出院　續斥文在寅設抗疫「騙局」

韓國爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情後，「愛心第一教會」因出現多宗確診個案備受批評，染病的教會領袖全光焄牧師在9月2日出院，他在見記者時繼續大力批評文在寅政府，斥對方的抗疫措施是「騙局」，以摧毀他所屬的教會。另一邊廂，首爾警方當天派員搜查全光焄的住所，以蒐集有關對方妨礙政府防疫工作的證據。

全光焄9月2日康復後在記者會上繼續批評文在寅政府（影片截圖）

64歲的全光焄是該教會的負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長，之前在8月17日確診，他9月2日在出院後見記者，先是向民眾鞠躬，之後開始批評總統文在寅。全光焄認為，文在寅政府推出的抗疫措施是「騙局」，試圖除去他及他的教會，他要求總統在一個月內道歉，停止誤導公眾，又揚言自己願意「以死殉教」。

全光焄領導的「愛心第一教會」自8月12日出現首宗相關確診後，至今共爆出1,117宗個案，令教會備受批評。全光焄過去也多番有爭議言論，包括曾稱「新冠肺炎是文在寅政府的陰謀」、「染病也是愛國」、「參加集會染疫也無所謂，有病都會痊癒」等。

韓國警方搜查全光焄住所

首爾地方警察廳同一天下午派出搜查隊前往全光焄的住宅等4處相關設施，以對方涉嫌違反《關於預防和管理傳染病的法律》為由展開搜查。政府指控全光焄涉嫌瞞報、漏報教徒名單，不配合防疫部門流行病學調查，又涉嫌違反居家隔離措施參與8月15日光化門集會。

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