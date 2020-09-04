一分鐘看世界｜美國硬撼世衛、4個月不出門防疫、特朗普贏面增？

今天是9月4日星期五，以下是你需要知道的國際新聞：

美國硬撼世衛

美國繼續與世衛硬碰，該國表明不會支付拖欠的會費之餘，更加不會加入與世衛有關的疫苗開發與分配計劃，這個名為「COVAX」的計劃旨在確保新冠疫苗能迅速、公平地把疫苗分配給世界，目前有172國表明參與，美國是全球主要國家中至今唯一表明不參與的國家。但分析認為，中國之後也可能拒絕這個計劃......（按此閱讀更多）

圖為8月17日，世衛位於瑞士日內瓦的總部。（Getty）

4個月不出門防疫？

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球肆虐，美國著名影星「The Rock」狄維莊遜一家四口確診，韓國同樣有新一波疫情，遭受公眾責備的確診教會牧師全光焄，在出院後繼續指責是總統文在寅設下抗疫「騙局」。至於在瑞典，當地有家長不惜一切防疫，但竟然把3名孩子關在家中長達4個月，更把住所大門用木板釘死，事件引發公眾及法庭關注.....（按此閱讀更多）

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「第一女婿」助力 特朗普贏面增？

美國大選愈來愈近，兩方還未正式在電視辯論交鋒，但各類選舉傳聞已經滿天飛，既傳出俄羅斯想抹黑民主黨拜登（Joe Biden）癡呆後，77歲拜登則「返老還童」，透過遊戲「集合啦！動物森友會」走近年輕選民，另一邊的特朗普（Donald Trump）則有「第一女婿」助力，而歐洲賭盤賠率也顯示，特朗普贏面超越拜登，但這位總統又有爭議言論，他建議選民可以投票兩次，以試驗選舉系統，引來州檢察長批評......（按此閱讀更多）

拜登競選團隊在動森打造專屬小島，並提供四款裝飾立牌供玩家免費下載。（Joe Biden網站）

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看不見的也門

在黎巴嫩8月初發生倉庫大爆炸之後，也門對開紅海海域的巨型油輪安全問題，近日也備受國際關注。戰亂、疫症、漂浮的計時炸彈，無時無刻在威脅着這片土壤。現今屬於也門的索科特拉島，則也命運多舛，上演孤島生存記......（按此閱讀更多）

也門內戰至今持續五年，已淪為區域大國間的代理人戰爭。（Getty Images）

競購TikTok

印度政府封殺中國字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok。彭博社引述知情人士報道，日本軟銀集團（Softbank）有意合組財團收購TikTok印度業務，正在尋找合適的本地夥伴......（按此閱讀更多）

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